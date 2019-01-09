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09.01.2019 / 18:17
Коллекция
Блестящее решение: коллаборация Mandarina Duck и Кьяры Ферраньи
Модель Wanderlust. Фото: Mandarina Duck
Модель Wanderlust. Фото: Mandarina Duck

Mandarina Duck решил продлить успешное сотрудничество с онлайн-магазином The Blonde Salad, основанным известной моделью и блоггером Кьярой Ферраньи. Предметом коллаборации стал фигурант последних коллекций бренда, чемодан Popsicle: его отличительные особенности - прозрачный корпус и съемные модули, позволяющие адаптировать под себя конфигурацию внутреннего пространства.

Модель Wanderlust.. Фото: Mandarina Duck

 Новая модель, получившая название Wanderlust, выпущена тиражом в 100 экземпляров. Помимо двух переливающихся внутренних модулей она включает яркие стикеры с изображениями знаковых архитектурных объектов Милана, Лондона, Нью-Йорка, Парижа и Лос-Анджелеса - пяти любимых городов Кьяры Ферраньи.  Чемодан представлен в размере, подходящем для ручной клади.
 

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