Блестящее решение: коллаборация Mandarina Duck и Кьяры Ферраньи

Mandarina Duck решил продлить успешное сотрудничество с онлайн-магазином The Blonde Salad, основанным известной моделью и блоггером Кьярой Ферраньи. Предметом коллаборации стал фигурант последних коллекций бренда, чемодан Popsicle: его отличительные особенности - прозрачный корпус и съемные модули, позволяющие адаптировать под себя конфигурацию внутреннего пространства.

Модель Wanderlust.. Фото: Mandarina Duck Новая модель, получившая название Wanderlust, выпущена тиражом в 100 экземпляров. Помимо двух переливающихся внутренних модулей она включает яркие стикеры с изображениями знаковых архитектурных объектов Милана, Лондона, Нью-Йорка, Парижа и Лос-Анджелеса - пяти любимых городов Кьяры Ферраньи. Чемодан представлен в размере, подходящем для ручной клади.

