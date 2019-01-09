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Блогер придумал, как уменьшить "козырек" iPhone

09.01.2019,  
13:05
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Известный блогер и дизайнер Бен Гескин показал, как Apple может уменьшить размер знаменитого "козырька". В его концепте он становится короче на треть.

Для этого блогер предлагает переместить встроенный фронтальный стереодинамик и микрофон и использовать "козырек" только для размещения системы TrueDepth Camera.

Как отмечают эксперты, визуализация Гескина - один из первых практических и вполне реализуемых способов решить вопрос.

iPhone с тройной камерой показали на видео. И он странный

Впрочем, в Сети высказали опасение, что перемещение стереодинамика вверх может ухудшить качество звука. Однако блогер уверен, что это не факт: подобную технологию должны примененить в Samsung Galaxy S10. "Дождемся его выхода и сделаем выводы", - отметил Гескин.

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