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Рубрика: Культура

Поэты во сне и наяву

Брайан Мэй выпустил новый сингл и рассказал о любви к полетам на МКС
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Уже в первые дни Нового года у легендарной английской группы случилось несколько знаменательных событий.
Рами Малек поделился, что на роль Фредди Меркьюри его вдохновило прослушивание альбома Queen. Фото: Девятнадцатый век Фокс СНГ Рами Малек поделился, что на роль Фредди Меркьюри его вдохновило прослушивание альбома Queen. Фото: Девятнадцатый век Фокс СНГ
Рами Малек поделился, что на роль Фредди Меркьюри его вдохновило прослушивание альбома Queen. Фото: Девятнадцатый век Фокс СНГ

Художественный фильм про Queen "Богемская рапсодия" выиграл две главные награды кинопремии "Золотой глобус": картину признали лучшим фильмом, а исполнитель роли Фредди Меркьюри - Рами Малек - получил приз как лучший актер.

За кулисами Рами рассказывал о том, что на роль Меркьюри его вдохновило прослушивание альбомов Queen. И попутно рекламировал новый релиз группы - Bohemian Rhapsody - саундтрек к фильму, с ходу ворвавшийся в Top-3 главного музыкального хит-парада мира Billboard.

А теперь пришла пора удивлять поклонников Queen и гитаристу Брайану Мэю, по основной специальности дипломированному астрофизику.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии"

Кстати, именно он был главным инициатором съемок фильма, снятого по автобиографии группы: гитарист утверждал сценарий, следил за подбором актеров, лично присутствовал на съемках.

New Horizons стал первой сольной вокальной работой Брайана Мэя с 1998 года. А презентацию своих "Новых рубежей" (именно так переводится название) он назначил в очень необычном для таких событий месте - в штаб-квартире NASA!

В новой музыке Брайана Мэя теперь много электроники, креативных тембров, ритмических сбивок, но в избытке и фирменных гитарных соло, и даже считавшихся визитной карточкой Queen многоголосий и наложения вокальных партий. Да и поет гитарист, во многом благодаря студийной обработке, теперь уже выше, чем прежде, приближаясь по диапазону к возможностям Фредди Меркьюри.

Но говорил на своей презентации Брайан Мэй больше не о музыке, а о космосе. И, в частности, сказал:

- Этот проект зарядил меня новой энергией. Для меня было захватывающим испытанием объединить две стороны моей жизни - астрономию и музыку.

После чего признался в том, что мечтает о полете в космос:

- Хотя мне не очень нравится идея подняться на околоземную орбиту и спуститься через несколько секунд. Мне нравится МКС, куда можно прилететь, сидеть и созерцать мир, в котором вы родились, как он разворачивается перед вами.

Впрочем, сейчас Брайану Мэю и не до космоса - Queen вместе с приглашенным (в очередной раз) вокалистом Адамом Ламбертом начали подготовку к большому туру по США. Он посвящен выходу фильма и саундтрека "Богемская рапсодия". Концертов в Европе и, в частности, в России пока, увы, не запланировано.

Кстати

Уже одна музыкальная звезда планировала стать "космическим туристом": певица Сара Брайтман даже прошла первый этап подготовки в Звездном городке, под Москвой. Но в итоге осталась на Земле. То ли 20 миллионов долларов в качестве платы за полет не нашла, то ли решила не рисковать здоровьем и пока продолжить тренировки.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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