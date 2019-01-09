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Рубрика: В мире

Конец игры

Британцев призывают запасаться продуктами и лекарствами
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
В британском кабинете министров подтвердили: голосование палаты общин по "постразводному" соглашению с Евросоюзом состоится 15 января. Однако даже в правительстве есть осознание необходимости подготовки к "жесткому брекзиту". "Жесткий брекзит", которым сегодня пугают британцев, - это полный контроль над своими границами, возможность заключать международные соглашения на тех условиях, которые выгодны Британии, возвращение Соединенному Королевству британского законодательства и миграционной политики и многие другие прерогативы самостоятельного государства, о которых здесь, начиная с момента вступления в Европейское экономическое сообщество в 1973 году, постепенно забывали.

Но одновременно это резкий выход целой страны в самостоятельное плавание в ситуации, когда многие сферы жизни как на Альбионе, так и в сфере взаимоотношений с другими государствами и международными организациями определялись из Брюсселя и с 29 марта 2019 года будут нуждаться в новом нормативном регулировании. Неудивительно, что сегодня, когда всем ясно, что соглашение с Евросоюзом на нынешних условиях может спасти только чудо, британские власти начали подготовку к "жесткому брекзиту". В правительстве создается новая структура - комитет кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, которая будет заниматься координацией действий британских служб, а также стран ЕС и Брюсселя.

Владениям британской короны разрешили штамповать собственные фунты

На сегодняшний день, по данным европейского информационного портала Euractiv, уже известно, что министерство обороны Соединенного Королевства передаст в распоряжение правительства подразделение, состоящее из 3,5 тысячи военнослужащих, в том числе резервистов, которое будет находиться в состоянии повышенной готовности. Эти военнослужащие должны будут помогать решать возможные проблемы с доставкой важных товаров, таких как, например, лекарства, или со скоплением автотранспорта на границах, которые резко закроются для свободного пересечения. Это военное подразделение британская пресса уже окрестила "батальоном брекзита".

На конец прошлого года было известно о 126 документах, в которых прописаны "постразводные" процедуры и порядок действий британской администрации различных уровней, готовых к введению в действие, если соглашение с Евросоюзом так и не будет одобрено палатой общин. Кроме того, правительство призывает частный бизнес и рядовых граждан предпринять определенные шаги на случай "жесткого брекзита". Речь идет о том, чтобы уже сейчас зарезервировать определенные суммы на случай проблем с переводом средств, а также запастись лекарствами и продовольствием, которых может не хватать в первые дни из-за очередей на таможнях.

На Альбионе сформировали "Батальон брекзита"

Жителей Британии предупреждают о том, что может быть затруднено судоходство по проливу Ла-Манш и авиасообщение на некоторых направлениях. Несмотря на все это, судя по оценкам британских СМИ, члены палаты общин, в том числе около ста однопартийцев Терезы Мэй, похоже, выбирают "жесткий брекзит" и будут голосовать против соглашения с единой Европой.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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