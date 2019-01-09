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09.01.2019 15:10
Рубрика: Экономика

ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля. Об этом свидетельствует информация на сайте Банка России.

Фото: iStock
Что будет с рублем после новогодних праздников

Курс доллара, установленный ЦБ на 10 января, опустился до 67,07 рубля. Это почти на 2,4 рубля ниже курса, действовавшего во время новогодних праздников. Официальный курс евро снизился до 76,90 рубля - на 2,5 рубля ниже предыдущей отметки.

После потери позиций во время первых трех торговых сессий года (3, 4 и 8 января) доллар и евро на бирже в среду снова торгуются в зеленой зоне. Доллар на 14:30 мск находился у отметки в 67,07 рубля, евро  - 76,73 рубля.

Стоимость нефти Brent 9 января поднималась выше уровня в 60 долларов за баррель. Это случилось впервые с 17 декабря.
 

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