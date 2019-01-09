Что делать, если предлагают заплатить за медпомощь, положенную бесплатно

Доступность медицинской помощи, получаемой в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), по-прежнему оставляет желать лучшего. Пациенты жалуются, что их то и дело предлагают лечить "через кассу". А врачи признаются, что получают от руководства прямые указания "разводить" народ на деньги. Можно ли этому противостоять?

За примером далеко ходить не надо. Повела на днях пожилого отца к доктору, сердце уже несколько дней пошаливает. Врач посмотрела, назначила ЭКГ - серьезных отклонений, сказала, нет. Ни одного сбоя сердечного ритма за время проведения исследования не выявлено. Задаю вопрос: ЭКГ выполняли днем, а нарушения ритма у отца по утрам. Может, спрашиваю, можно назначить суточное мониторирование по Холтеру? Доктор согласен дать направление,но мест на исследование нет. На ближайшие две недели все занято. Правда, подсказывает доктор, если зайти в кабинет платных медуслуг, можно попробовать записаться там. Но уже, конечно, за деньги. И там действительно свободные окна для записи чудесным образом нашлись.

История более чем типичная. Опросив почти 3,5 тысячи врачей из 85 регионов страны, эксперты ОНФ подтвердили: получить медицинскую помощь в рамках полиса ОМС, уложившись в нормативные сроки, получается не у всех и не всегда.

Более половины медиков (58%) считают, что доля платной медицины в государственных медучреждениях в 2018 году увеличилась. Противоположное мнение высказали только семь медработников из ста, а каждый третий считает, что ситуация с "платно-бесплатно" остается без изменений по сравнению с предыдущим годом. Тогда, кстати, на рост доли платных медуслуг народ жаловался намного больше, и эта тема даже звучала на "горячей линии" с президентом.

Врачи говорят, что "внедрение" оплаты даже за те исследования и консультации, которые стопроцентно покрываются бесплатным обязательным полисом, помогает решить проблему нехватки кадров - из этих денег врачам доплачивают, чтобы не уходили из государственных в коммерческие клиники.

Нельзя сказать, что минздрав ничего не пытается сделать. Поскольку главный способ подтолкнуть пациента к кассе -- это предложить ему получить нужную услугу без очереди, министерство установило и утвердило нормативные сроки ожидания всех основных видов исследований. Более того, в конце прошлого года минздрав выпустил памятку про бесплатные и платные услуги - чтобы пациентам проще было разобраться, на что они имеют право. Но в жизни нормативы эти опять-таки выполняются не везде и не всегда. И добиться того, что положено, невзирая ни на какие памятки, получается через раз. Даже банальную рентгенографию приходится ждать дольше, чем нужно, признал каждый второй участник опроса. Что касается более сложных и дорогих исследований - КТ, МРТ, ангиографии, - их сегодня получить во многих регионах легче, чем год назад, но о том, что сроки все равно нарушаются, заявили 60 процентов опрошенных врачей.

Не решена до сих пор и проблема соплатежей при оказании медицинской помощи в рамках ОМС в 2018 году (по сути, если называть вещи своими именами - речь о "серой", минуя кассу, доплате медикам при лечении по полису). Во время опроса 80 процентов врачей высказались отрицательно, но 20 процентов участников признались, что подобные случаи им все же известны. Более того, на государственные клиники распространилась "зараза", поразившая коммерческую медицину: когда пациенту назначают избыточные процедуры и обследования, чтобы заработать. Каждый четвертый врач подтвердил, что сталкивался с неформальными директивами руководителей "подталкивать" пациентов лечиться через кассу.

Что говорит закон

В базовом отраслевом ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", впервые разрешившем взимать плату в государственных клиниках, конкретики, когда это можно, а когда возбраняется, мало: за деньги оказываются услуги анонимам, людям без полиса ОМС. Если пациент хочет пройти исследование, не назначенное лечащим врачом (например, кто-то посоветовал или в интернете вычитал), - это его право, но только на платной основе. Кроме того, через кассу можно получить исследования и любые вмешательства, "выполняемые сверх установленного стандарта медпомощи". Разобраться рядовому больному, что входит "в стандарт", а что нет, затруднительно.

Список коммерческих услуг в большинстве медучреждений дублирует позиции, доступные по ОМС, об этом рассказали участники еще одного опроса, проведенного соцсетью "Доктор на работе". При этом во многих клиниках за деньги можно также пройти дополнительные и пока малодоступные исследования, например генетические тесты.

За что платим

Контролирует качество медуслуг и соблюдение прав пациентов Росздравнадзор. А с недавнего времени еще и Всероссийский союз страховщиков - в страховых компаниях появился штат страховых представителей, которые напрямую работают по жалобам пациентов. Проанализировав причины, по которым люди обычно обращаются за помощью, страховщики составили перечень бесплатных медицинских услуг, за которые чаще всего неправомерно требуют плату.

Что делать

Если вам предлагают выполнить обследование или направить к узкому специалисту за деньги, попытайтесь решить вопрос мирно. Идите к главному врачу или его заму по лечебной части. Не удается договориться - помощь окажет страховой представитель компании, выдавшей полис ОМС. Телефон страховщика указан в вашем полисе и на официальном сайте страховой организации.

А в будущем году страховые представители будут принимать граждан прямо в поликлиниках и больницах. На страховщиков возложена обязанность бесплатно консультировать пациентов и помогать им решать проблемы вплоть до подготовки искового заявления в суд. Впрочем, в РСС утверждают, что половину жалоб удается удовлетворить в досудебном порядке. При этом надо заметить, что далеко не все обращения обоснованны. Пациент должен учесть: он может рассчитывать на бесплатную услугу, если она входит в программу ОМС, если у него есть показания для ее проведения, выявленные лечащим врачом, и если доктор сделал соответствующее назначение.

Кстати

За что предлагают платить

- Расходные материалы при стационарном лечении: лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии и т.д.

- Медизделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и др.).

- Расходные материалы при оказании амбулаторной помощи: пломбировочный материал в стоматологии, рентген-пленка, диски для записи результатов КТ или МРТ.

- Проведение аппаратных методов диагностики, например МРТ и КТ (амбулаторно и в условиях стационара).

- Медпомощь при стоматологических заболеваниях (кроме зубопротезирования).

- Лекарства для лечения онкозаболеваний.

- Исследования крови, в частности на гормоны.

- Сокращение сроков ожидания исследования: УЗИ, рентгенографии, гастроскопии.

- Восстановительное лечение (массаж, занятия лечебной физкультурой и др.), назначенное лечащим врачом.

- Консультации "узких специалистов": окулиста, невролога, оториноларинголога, хирурга, онколога и т.д.