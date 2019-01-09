В 2019 году будут сохраняться высокие цены на говядину, может подрасти стоимость молока, зато свинина, курятина должны дешеветь, как и куриные яйца, прогнозируют эксперты "Российской газеты".

За последние годы Россия значительно нарастила аграрный экспорт. И экспортеры уже начинают диктовать свои цены на внутреннем рынке. Влияет на стоимость продуктов и поведение крупных компаний, которые увеличивают на рынке свою долю. Например, в 2018 году снижение производства на одной из ведущих птицефабрик вызвало взлет цен на курятину.

Что касается овощей, то крупные сельхозпредприятия будут наращивать объем, а малые - постепенно выходить из сектора производства картофеля и "борщевого набора" - моркови, капусты, лука, свеклы. Это прогноз исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. Картофель, как и овощи открытого грунта, не являются экспортным товаром, потому их цены не зависят от мировой конъюнктуры. "В секторе преобладает сезонная динамика цен", - говорит Красильников. Эти овощи ориентированы на российский рынок, поэтому колебания цен зависят от внутреннего спроса.

Поскольку предпосылок для быстрого роста доходов населения нет, то и цены расти не будут. Есть и другие закономерности. Одна из пяти культур "борщевого набора" раз в три-четыре года, как правило, дорожает. Например, в этом году неожиданно выросли цены на капусту. Это можно объяснить просто. Когда цены на овощ снижаются, производители начинают сокращать площади. В итоге через два-три года формируется некоторый дефицит по этой культуре, и цены начинают идти вверх.

Какой именно овощ будет больше всего дорожать в 2019 году, пока сказать сложно, так как посевные площади еще не известны, говорит Красильников. Какие-то первые выводы относительно цен на овощи можно будет сделать в начале февраля. "Пока мы не видим факторов, которые могли бы спровоцировать резкий рост посевных площадей", - говорит Красильников. Это означает, что и заметного снижения цен на овощи ждать также не стоит.

Зато может быть снижение цен на куриное яйцо. "В 2018 году производство яиц приросло на 300 миллионов штук, такой же прирост происходит каждый год", - говорит гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. В результате куриным яйцом страна полностью обеспечена. Повышение цен на продукт эксперт объяснят сезонными колебаниями. "Осенью и зимой цены растут. Но к лету цены обязательно снижаются, так как продукт сложно хранить как производителям, так и торговле", - говорит Бобылева. В целом сейчас куриное яйцо стоит примерно столько же, сколько в 2016 году, хотя себестоимость существенно выросла.

Цены на различные виды мяса могут двигаться в разные стороны. "На говядину ожидаются стабильно высокие цены", - говорит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Насыщения рынка нет и не предполагается, а поскольку предложение ограничено, то и цена высокая, добавляет она. А вот свинины на рынке много. Потому цены наверняка в начале 2019 года будут ниже тех, что были осенью 2018-го, отмечает эксперт. "Пиковых цен на свинину в 2019 году не ожидается", - говорит Анна Кудрякова.

На мясо кур цены держатся достаточно высокие, так как пока нет насыщения рынка. Но таких высоких цен, какие были в 2018 году, в 2019-м не ожидается. Что касается цен на молоко, то они скорее всего продолжат расти в ближайшие месяц-два, говорит эксперт ИКАР Наталья Пенькова.