***
Продуктовый набор цен
За последние годы Россия значительно нарастила аграрный экспорт. И экспортеры уже начинают диктовать свои цены на внутреннем рынке. Влияет на стоимость продуктов и поведение крупных компаний, которые увеличивают на рынке свою долю. Например, в 2018 году снижение производства на одной из ведущих птицефабрик вызвало взлет цен на курятину.
Что касается овощей, то крупные сельхозпредприятия будут наращивать объем, а малые - постепенно выходить из сектора производства картофеля и "борщевого набора" - моркови, капусты, лука, свеклы. Это прогноз исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. Картофель, как и овощи открытого грунта, не являются экспортным товаром, потому их цены не зависят от мировой конъюнктуры. "В секторе преобладает сезонная динамика цен", - говорит Красильников. Эти овощи ориентированы на российский рынок, поэтому колебания цен зависят от внутреннего спроса.
Поскольку предпосылок для быстрого роста доходов населения нет, то и цены расти не будут. Есть и другие закономерности. Одна из пяти культур "борщевого набора" раз в три-четыре года, как правило, дорожает. Например, в этом году неожиданно выросли цены на капусту. Это можно объяснить просто. Когда цены на овощ снижаются, производители начинают сокращать площади. В итоге через два-три года формируется некоторый дефицит по этой культуре, и цены начинают идти вверх.
Какой именно овощ будет больше всего дорожать в 2019 году, пока сказать сложно, так как посевные площади еще не известны, говорит Красильников. Какие-то первые выводы относительно цен на овощи можно будет сделать в начале февраля. "Пока мы не видим факторов, которые могли бы спровоцировать резкий рост посевных площадей", - говорит Красильников. Это означает, что и заметного снижения цен на овощи ждать также не стоит.
Зато может быть снижение цен на куриное яйцо. "В 2018 году производство яиц приросло на 300 миллионов штук, такой же прирост происходит каждый год", - говорит гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. В результате куриным яйцом страна полностью обеспечена. Повышение цен на продукт эксперт объяснят сезонными колебаниями. "Осенью и зимой цены растут. Но к лету цены обязательно снижаются, так как продукт сложно хранить как производителям, так и торговле", - говорит Бобылева. В целом сейчас куриное яйцо стоит примерно столько же, сколько в 2016 году, хотя себестоимость существенно выросла.
Цены на различные виды мяса могут двигаться в разные стороны. "На говядину ожидаются стабильно высокие цены", - говорит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Насыщения рынка нет и не предполагается, а поскольку предложение ограничено, то и цена высокая, добавляет она. А вот свинины на рынке много. Потому цены наверняка в начале 2019 года будут ниже тех, что были осенью 2018-го, отмечает эксперт. "Пиковых цен на свинину в 2019 году не ожидается", - говорит Анна Кудрякова.
На мясо кур цены держатся достаточно высокие, так как пока нет насыщения рынка. Но таких высоких цен, какие были в 2018 году, в 2019-м не ожидается. Что касается цен на молоко, то они скорее всего продолжат расти в ближайшие месяц-два, говорит эксперт ИКАР Наталья Пенькова.
Ипотека и жилье подорожают
Уже сейчас можно говорить, что факторов роста цен больше, чем снижения, отмечает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Основной вклад в повышение расценок на новостройки внесет реформа долевого строительства.
"Сейчас отрасль на 74 процента финансируется средствами дольщиков. С 1 июля напрямую привлекать средства покупателей квартир в строящихся домах будет запрещено, и клиенты смогут оплачивать покупку, только оставляя средства на эскроу-счетах под управлением банка", - говорит эксперт. Кредитовать строительство будет банк. И у застройщика возникнут новые расходы на обслуживание кредита, которые он заложит в стоимость жилья. "Сейчас в среднем банковский кредит выдается на строительство домов под 11-15 процентов", - говорит Игнахин. В результате на стартовом этапе строительства расценки могут увеличиться на 9 процентов.
В целом удорожание новостроек в следующем году с учетом прочих факторов может достигнуть 15 процентов. При этом сократится разница в цене квартиры на старте строительства и в готовом доме.
Многие предпочитают брать квартиры на этапе "котлована", так как они обходятся на 20-25 процентов дешевле. Размер такого дисконта, скорее всего, сократится до 10-15 процентов, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Это оттолкнет многих покупателей, считает она. И больше всего - покупателей инвестиционной недвижимости.
Также притормозит покупательскую активность и рост ставок по ипотеке. По данным Банка России, за ноябрь (наиболее актуальная на текущий момент статистика), средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,52 процента. В первой половине 2019 года средние ставки на рынке ипотеки могут достигнуть 10,3-10,5 процента, прогнозирует главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк. Во втором полугодии более вероятным представляется их незначительное снижение и возврат в диапазон 9,41-9,57 процента. Основные факторы роста процентных ставок - это повышение ключевой ставки Банком России и увеличение инфляции, пиковые значения которой, вероятнее всего, придутся на первое полугодие, отмечает Ващелюк.
Однако, по мнению управляющего директора по продажам подразделений сети Абсолют Банка Ивана Любименко, спрос на ипотеку все же не просядет. Более того, он допускает 15-процентный рост объемов жилищного кредитования в 2019 году. Этому могут поспособствовать сохранение банками первоначального взноса и требований к заемщикам даже при повысившихся ставках и снизившиеся цены на недвижимость, полагает эксперт. А вот спрос и на рефинансирование жилищных кредитов упадет, прогнозирует Любименко.
Почти половина компаний планирует расширять штаты
Больше всего свободных вакансий должно остаться в сфере продаж. В 2018 году на нее пришлась каждая третья вакансия. Работодатели особенно активно искали торговых представителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Уровень конкуренции среди них - менее трех резюме на одну вакансию. Очень востребованным будет рабочий персонал. В прошлом году рост вакансий по этому направлению побил все рекорды: 205 процентов. Видимо, это и определило практически нулевой уровень конкуренции.
Хорошие шансы у айтишников и инженеров. По их направлениям число вакансий увеличилось на 34 и 54 процента соответственно. Так что уровень конкуренции не очень велик: 2,6 и 3,7 резюме на вакансию.
Есть и направления, где вообще ожидается кадровый дефицит. По версии портала hh.ru, судя по итогам прошлого года, самыми проблемными могут остаться четыре направления: медицина и фармацевтика, страхование и консультирование. Это значит, что здесь тоже будет легко устроиться на работу.
Где же тогда будет сложнее всего ее найти? Разумеется, там, где высокая конкуренция. Во-первых, это менеджеры высшего звена. У них в прошлом году было по 12 резюме на одну вакансию. Во-вторых, юристам - 8,8 резюме. В-третьих, госслужащим, людям творческих профессий - по 8,2 резюме на одну вакансию. В-третьих, бухгалтерам, финансистам и экономистам - по семь резюме на одну вакансию. В-четвертых, студентам и молодым специалистам. Здесь в прошлом году было десять резюме на одну вакансию, почти как у топ-менеджеров.
Золото начинает с роста
Основным фактором, влияющим в наступившем году на рынок золота, останется политика Федеральной резервной системы США, а также состояние мировой экономики, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Если регулятор продолжит повышать процентные ставки высокими темпами, то это будет оказывать значительное давление на стоимость золота. Смягчение политики, напротив, поддержит цены.
"Рублевая стоимость золота в следующем году, скорее всего, продолжит расти, так как курс рубля при текущей политике ЦБ РФ и довольно низкой стоимости нефти вряд ли будет укрепляться, полагает аналитик. - Сказать, что это подстегнет спрос со стороны физлиц, можно, но это не станет значительным фактором для повышения спроса. Спрос может вырасти существенно, если отменят НДС на слитки".
Среднюю стоимость золота в наступившем году Лукичева ожидает на уровне 1340 долларов за унцию. "В первой половине года рынок может быть более положительным, так как повышение ставок ФРС США может сдвинуть на вторую половину года. По рублевым ценам рост может быть в пределах ожидаемой инфляции", - заключает она.
За смартфон люди готовы платить не менее 15 тысяч
Такой прогноз "Российской газете" озвучил генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Спрос россиян смещается в средний и выше среднего ценовые сегменты. За функциональный смартфон, с помощью которого можно делать качественные снимки, пользователи, как правило, готовы заплатить не менее 15 тысяч рублей. Смартфоны в этой ценовой категории имеют все востребованные сегодня характеристики - экран без рамок, поддержку бесконтактных платежей, возможность быстрой зарядки. Еще одним драйвером роста продаж более дорогих моделей является рассрочка. "Продажи смартфонов стоимостью 10-20 тысяч рублей и более 40 тысяч рублей за девять месяцев 2018 года выросли на 36 процентов в штучном выражении по отношению к прошлому году. Это находит отражение в увеличении средней цены, которая прибавила 20 процентов за год", - рассказали "РГ" в группе "М.Видео-Эльдорадо".
Премий не ждите
"Прогноз минэкономразвития предполагает несколько условий", - уточняет эксперт. Во-первых, темпы роста экономики не менее 1,8-2,1 процента в год. Если это условие не будет выдержано, то источников для индексации зарплаты в ряде отраслей не будет. Во-вторых, потребуется увеличение денежных доходов населения в целом. "Ведь речь идет и о росте зарплат самозанятых, - говорит Сафонов, - а они очень чувствительны к расходам населения на услуги. Если средств не будет хватать на самое необходимое, то граждане будут вынуждены экономить на частных услугах (репетиторы, помощники по хозяйству, ремонт и т.п.). Однако в 2019-2021 годах не ожидается прежних темпов увеличения заработной платы в бюджетных отраслях. Поэтому можно предположить, что оценки минэкономразвития темпов роста средней заработной платы - это оптимистический сценарий".
Тем временем, как показал опрос портала Rabota.ru, каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Как прогнозируют специалисты портала, на 5-15 процентов зарплаты могут увеличиться для представителей востребованных профессий.
Тем временем, отмечают эксперты портала HeadHunter.ru, в условиях низкого экономического роста бизнес стремится урезать расходы, поэтому могут быть сокращены премии и соцпакеты. "Учитывайте этот фактор, если хотите поменять работу в наступившем году, смотрите на оклады без учета премий и других бонусов, ищите инсайдерскую информацию о том, что происходит с премиями у конкретного работодателя", - рекомендует основатель рекрутингового агентства DigitalHR Екатерина Гаврилова. При этом в ИТ-индустрии зарплаты будут расти независимо от общих тенденций. По данным HeadHunter, в среднем ожидаемое повышение - на десять процентов.
Доллар дойдет до 70 рублей
Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Факторами давления на рубль в 2019 году также будут ужесточение монетарной политики развитых стран и торговые противоречия между США и Китаем, говорит аналитик. При этом, по его мнению, нефтяной рынок может стать фактором как наиболее существенной поддержки рубля, так и его ослабления.
По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, курс российской валюты по итогам 2019 года составит 67 рублей за доллар. Прогноз основан на предпосылке, что инфляция к концу года вернется на значения около четырех процентов и что ЦБ не будет снижать ключевую ставку, уточняет она. В целом же диапазон фундаментального курса на 2019 год составляет 60-70 рублей за доллар, и он будет находиться ближе к верхней границе этого коридора с возможным его пробитием в случае внешних негативных эффектов, предупреждает Орлова.
Самый важный фактор, который будет влиять на динамику курса в начале года, - возврат Банка России к покупкам иностранной валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, говорит Орлова.
Баррель двигают вверх
Об основных рисках и перспективах рынка "РГ" узнала у главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.
Каковы основные риски для цен на нефть в новом году?
Антон Покатович: Наиболее существенный риск формируется со стороны нового навеса предложения, бенефициаром которого могут стать США. По нашим оценкам, рост американских объемов добычи может составить около полутора миллионов баррелей в сутки, до среднегодовых уровней 12,3-12,4 миллиона баррелей.
Торговые войны окажут давление на цены?
Антон Покатович: Вероятность перехода конфликта в фазу торговой войны в следующем году мы оцениваем в 20 процентов и полагаем, что в случае реализации данного сценария рост мирового спроса на нефть может замедлиться до уровней 0,6-1 процент. При такой динамике мирового спроса нефтяной рынок окажется разбалансированным в перспективе 2019-2020 годов, что формирует существенные предпосылки для снижения нефтяных цен к уровням 40 процентов.
Способна ли коалиция ОПЕК+ нивелировать эффект роста добычи в США?
Антон Покатович: На наш взгляд, текущей сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки хватит для ребалансировки нефтяного рынка к лету 2019 года. Во многом данный баланс может быть достигнут на фоне сохранения американского "боттлнека": существенный объем сланцевого сырья из-за нехватки инфраструктурных мощностей будет оставаться внутри США. Также полагаем, что в апреле сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 года.
Как картель будет делить рынок после ухода от соглашения (оно же не вечно)?
Антон Покатович: Мы оцениваем вероятность "вечной" сделки ОПЕК+ в 30 процентов и полагаем, что в 2020 году действие пакта также может быть сохранено. Текущие условия мировой экономики формируют множество угроз устойчивости стран - экспортеров нефти, стратегия удержания повышенных нефтяных цен, на наш взгляд, выглядит наиболее безопасным решением.
Каков ваш прогноз по ценам на 2019 год?
Антон Покатович: Ожидаем, что под действием сделки ОПЕК+ ценовая конъюнктура нефтяного рынка может восстановиться до уровней 72-75 долларов за баррель Brent.