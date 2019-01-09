Депутат предложил переносить новогодние выходные по собственному желанию

Новости

Абсолютным фаворитом премии BAFTA стала "Фаворитка" 16:25
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске 16:23
В Беларусь на новогодние каникулы приехали почти 157 тысяч россиян 16:12
Hyundai представил монстрообразный шагающий автомобиль 16:07
Все члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии ПЦУ 15:57
Сильные морозы в Центральной России и Поволжье сменятся снегопадами 15:56
Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы 15:54
В Мексике освободили 16 политзаключенных 15:52
Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге 15:50
Названы самые популярные имена новорожденных в Минске 15:44
Житель Башкирии семь лет скрывал от детей, что их мать жива 15:43
На главу исполкома Чистополя завели дело о крупной взятке 15:40
Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте 15:38
В Чечне из-за аварии без света остались более 42 тысяч человек 15:31
Fitch может понизить рейтинг США из-за остановки работы правительства 15:29
"Полицейский с Рублевки" стал самой кассовой российской комедией 15:28
Умерла последняя гавайская улитка 15:21
Объявлены режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов" 15:20
Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время Евроигр 15:19
Более 60 процентов испанцев живут с родителями до 30 лет 15:19
Под Ростовом появился новый пост на границе с Украиной 15:16
Рестайлинговая "семерка" BMW удивила брутальным "фасадом" 15:16
Журфак МГУ откроет двери для абитуриентов 15:14
В Новгородской области появился рельсовый автобус 15:13
ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 15:07
Рубрика: Власть

Депутат предложил переносить новогодние выходные по собственному желанию

Текст: Татьяна Замахина

Россияне по собственному желанию должны распоряжаться новогодними выходными. Считающий так депутат Госдумы предлагает ввести в РФ свободный график отдыха.

С инициативой на данную тему выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В качестве примера он предложил такую схему: гражданин будет выходить на работу уже первого января, а оставшимися праздничными днями сможет распоряжаться по своему усмотрению.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Роструде рассказали о следующих длинных выходных

Например, можно добавить эти дни к отпуску, сказал он в комментарии агентству "Москва".

Таким образом, депутат хочет помочь россиянам избежать тяжелого периода адаптации к рабочему графику после длительного отдыха. При этом, согласно инициативе, это будет происходить именно по личному выбору человека.

Депутаты ранее выступали со схожими инициативами на тему новогодних каникул. ГД, например, отклонила законопроект о замене новогодних праздников на дополнительные дни отпуска. Соответствующие законопроекты предлагали ЛДПР и КПРФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Ежедневник Праздники Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34
Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января