Депутат предложил переносить новогодние выходные по собственному желанию

Россияне по собственному желанию должны распоряжаться новогодними выходными. Считающий так депутат Госдумы предлагает ввести в РФ свободный график отдыха.

С инициативой на данную тему выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В качестве примера он предложил такую схему: гражданин будет выходить на работу уже первого января, а оставшимися праздничными днями сможет распоряжаться по своему усмотрению.

Например, можно добавить эти дни к отпуску, сказал он в комментарии агентству "Москва".

Таким образом, депутат хочет помочь россиянам избежать тяжелого периода адаптации к рабочему графику после длительного отдыха. При этом, согласно инициативе, это будет происходить именно по личному выбору человека.

Депутаты ранее выступали со схожими инициативами на тему новогодних каникул. ГД, например, отклонила законопроект о замене новогодних праздников на дополнительные дни отпуска. Соответствующие законопроекты предлагали ЛДПР и КПРФ.