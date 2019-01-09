Депутаты предложили повысить штрафы призывникам за неявку

Нерадивых призывников предлагают штрафовать за нарушения на 3 тыс. рублей. Законопроект об административных штрафах внесен в Госдуму.

Штрафовать предлагается за неявку по призыву, а также за порчу или уничтожение воинского билета, либо его небрежное хранение, которое привело к утрате.

Законодательное Собрание Еврейской автономной области вышло с инициативой наказывать за эти нарушения на сумму до 3 тысяч рублей. Сейчас суммы штрафов незначительные - они не изменялись с 2007 года, указывают законодатели. Это приводит к массовому нарушению законодательства о воинском учете, затрудняющему исполнение обязанностей комиссариатов, говорится в пояснительной записке.