Диспансеризация станет ежегодной, проект такого приказа подготовили в Минздраве России. Сейчас раз в год бесплатную диспансеризацию проходят дети и подростки, а взрослое население имеет право на бесплатное комплексное профилактическое обследование раз в три года.

Новый порядок проведения диспансеризации будет согласован с уже принятыми поправками в Трудовой кодекс, согласно которым люди трудоспособного возраста получили право на дополнительный свободный от работы день с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации раз в три года, а работники предпенсионного и пенсионного возраста - ежегодно и два дня.

Первый этап диспансеризации - это профилактический медицинский осмотр. По его результатам врач-терапевт определит, нужно ли дополнительное углубленное обследование состояния здоровья граждан. На втором этапе выполняются необходимые лабораторные и диагностические исследования, главная цель которых - выявить заболевания на ранней стадии, определить факторы риска и принять меры для сохранения здоровья.

В случае если гражданин нуждается в диспансерном наблюдении врачом-специалистом по профилю заболевания, но в поликлинике, где он наблюдается, такого специалиста нет, терапевт должен направить пациента на консультацию в другое медучреждение. В случае необходимости, предусмотрено в проекте приказа, для таких удаленных консультаций будут использоваться телемедицинские технологии. В дальнейшем лечащий врач будет наблюдать больного по согласованию и с учетом рекомендаций врача-специалиста.

В минздраве также напомнили, что страховые компании обязаны напоминать гражданам о необходимости и сроках проведения диспансеризации. Обычно для этого используется СМС-рассылка и приглашения по телефону.