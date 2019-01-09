Два очка Кучерова помогли "Тампе" победить "Коламбус"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа" на своем льду уверенно победила "Коламбус" 4:0. Одним из творцов этого успеха стал российский нападающий хозяев Никита Кучеров.

В этой встрече он набрал два очка, забросив шайбу и отдав результативную передачу, которая стала для него 50-й в нынешнем сезоне. На данный момент россиянин идет в гонке бомбардиров, набрав 71 очко (21+50).

Кроме того, шат-аут оформил российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский, пропустивший значительную часть сезона из-за перелома ступни. К слову, стало известно, что он примет участие в Матче всех звезд НХЛ - Андрей заменит отказавшегося играть из-за травмы голкипера "Монреаля" Кэри Прайса. Таким образом, в Матче звезд выступят двое россиян - Василевский и Кучеров.

Среди других игр, состоявшихся минувшей ночью, стоит отметить выездную победу "Далласа" над "Сент-Луисом" со счетом 3:1. Двумя результативными передачами отметился форвард гостей Александр Радулов, теперь на его счету 37 очков (14+23) в текущем сезоне.