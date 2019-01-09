Эрдоган призвал возродить производство конопли для замены пластика

Конопляные авоськи могут появиться в Турции после того, как в стране объявили настоящую войну пластиковой таре. Уже с 1 января правительство обязало торговцев брать деньги за предоставляемые покупателям пластиковые пакеты, но и этого властям показалось мало. С призывами к нации выступил президент Тайип Эрдоган.

"Пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет. Мы решительно объявляем им войну", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Эрдоган напомнил, что его родители делали и использовали сумки-авоськи из конопли, которые можно было мыть после покупок и применять в хозяйстве много раз. Президент добавил, что в настоящий момент Турция импортирует продукцию из конопли. В связи с этим он призвал министерство сельского хозяйства "сделать шаги, чтобы вновь производить коноплю".