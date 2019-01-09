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Рубрика: Спорт

Подмосковный вечерок

"Химки" сенсационно победили лидера Евролиги "Фенербахче" в дополнительной пятиминутке
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Подмосковные "Химки" одержали самую яркую свою победу в этом сезоне. Наша команда на домашней площадке в овертайме без пока еще травмированного Алексея Шведа обыграла лидера Евролиги турецкий "Фенербахче" со счетом 84:78. Матч прошел при аншлаге - 6759 зрителей на трибунах "Арены Мытищи".
Поверженный "Химками" грозный "Фенербахче" последние три сезона играл в финалах Евролиги. Фото: bckhimki.ru Поверженный "Химками" грозный "Фенербахче" последние три сезона играл в финалах Евролиги. Фото: bckhimki.ru
Поверженный "Химками" грозный "Фенербахче" последние три сезона играл в финалах Евролиги. Фото: bckhimki.ru

Напомним, что химчане начали 2019 год с гостевого разгрома испанского клуба "Гран-Канария" (99:70), а к игре с "Фенербахче" наконец-то вернулся в строй залечивший свою травму Энтони Гилл, пропустивший целый месяц, вместивший в себя пять туров Евролиги.

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Игра со стамбульцами, проигравшими до этого лишь однажды в 16 встречах, началась для "Химок" неудачно - десять очков отставания по итогам первой четверти (13:23). Однако еще до большого перерыва после дальнего попадания Гарлона Грина, пришедшего в подмосковный клуб по ходу сезона, хозяевам удалось выйти вперед - 36:35.

Дальше пошла примерно равная игра, соперники попеременно лидировали, никому не удавалось оторваться более чем на семь очков. На последних секундах основного времени, уступая 71:72, "Фенербахче" получил право на пробитие штрафных, но Николо Мелли из двух попыток одну смазал.

Овертайм "Химки" начали с попаданий Крокера и Гилла и лидерства больше не упускали. Гости, руководимые мэтром европейского тренерского цеха Желько Обрадовичем, оказались не готовы к столь вдохновенной и яркой игре "Химок".

Генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов сообщил, что лидер команды Алексей Швед должен войти в строй после травмы руки в течение недели

Самыми результативными в составе победителей стали Стефан Маркович (13), Энтони Гилл (12) и Ди Бост (12). У турецкой команды отличились Мелих Махмутоглу (18) и Ян Веселы (17).

- Сражаться с такой опытной и сильной командой, как "Фенер", было очень тяжело, - признался после матча греческий наставник "Химок" Георгиос Барцокас. - Нам удалось показать слаженный, командный баскетбол как в обороне, так и в нападении. В овертайме ребята проявили характер. Отдаю должное своим игрокам и очень благодарен болельщикам, которые заполнил зал и создали отличную атмосферу. Дальше смотрим вперед, у нас тяжелейший график. С учетом встречи против "Фенербахче" получается, что мы проводим четыре подряд игры с лучшими клубами Евролиги. Правда, с ЦСКА встретимся в рамках Единой лиги, на международной арене наши ближайшие соперники - турецкий "Эфес" и греческий "Олимпиакос". Времени на отдых нет совсем.

Фото: Пресс-служба Единой лиги
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Генеральный директор "Химок" Павел Астахов обнадежил информацией о том, что лучший бомбардир Евробаскета-2017 Алексей Швед должен окончательно восстановиться после перелома пальца руки в течение ближайшей недели: "Жаль, но процесс реабилитации идет дольше того, на что мы изначально рассчитывали. И все же скоро Алексей присоединится к команде. Пока здорово, что вернулся Гилл, он сразу выдал отличную игру. А когда и Швед окажется в строю, наша команда должна стать еще лучше, и мы выйдем на качественно новый уровень".

Величайший тренер Желько Обрадович, который выигрывал Евролигу в общей сложности девять раз (!) с пятью командами, включая "Фенербахче" (2017), отметил защиту "Химок": "Мы пытались приспособиться к обороне соперника, но с мячом играли медленно, а без мяча не двигались. Это одна из главных причин поражения".

Баскетболисты и тренерский штаб "Химок" сразу же после матча засобирались в Стамбул, где сегодня сыграют с "Эфесом". А другой наш представитель в Евролиге ЦСКА вчера поздно вечером все в том же Стамбуле в 17-м туре регулярного чемпионата встречался с "Дарюшшафакой". Результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Где будем смотреть

10 января, четверг, "Матч ТВ"

19.55. "Эфес" (Турция) - "Химки". Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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