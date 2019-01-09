HTC запускает Cosmos - анонсированы сразу два VR-шлема

В ходе выставки CES 2019 в Лас-Вегасе компания HTC анонсировала выпуск двух новых шлемов виртуальной реальности - Vive Pro Eye и Vive Cosmos.

Первая гарнитура - это улучшенная версия прошлогодней модели. Она оснащена двумя 3,5-дюймовыми AMOLED экранами, разрешением 1440x1600 пикселей на каждый глаз. Главной особенностью доработанной новинки заявлена технология отслеживания взгляда - наиболее четко будет рендериться та область, куда смотрит пользователь. Фрагменты, которые попадают в зону периферического зрения, будут "замыливаться". Это существенно оптимизирует алгоритмы вычисления, освободит мощности железа и в целом повысит производительность. За дополнительную плату можно будет приобрести VIVE Wireless Adapter, который полностью "отвяжет" гаджет от проводов.

Vive Cosmos - совершенно новое устройство в линейке тайваньского производителя. Из анонсирующего видеоролика видно, что Cosmos оснащен дополнительными боковыми и вертикальными датчиками, а также будет поддерживать сопряжение со смартфоном. Другие подробности обещаны позднее на этой неделе.

Стоимость девайсов также пока не названа.

Кроме того, HTC представила новый сервис Viveport - минимальная трехмесячная подписка за 1190 рублей даст пользователю возможность выбирать для ознакомления из местной библиотеки по 5 игр в месяц.