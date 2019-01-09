Японское министерство обороны приобретет необитаемый остров Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны для проведения военных учений, в том числе совместных маневров с США. Кусок земли площадью 8 квадратных километров обойдется ведомству в 16 миллиардов иен (около 147 миллионов долларов). В первую очередь там будут отрабатывать действия при посадке палубных самолетов на авианосец. Предварительное соглашение с частной компанией планируется подписать уже на этой неделе, а сам остров перейдет в распоряжение военных до конца марта. Там построят аэродром и другую необходимую для тренировок инфраструктуру.

Правительство Японии раскрыло стоимость новейшего малозаметного многофункционального американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F35A. Приобретение одной такой машины обойдется японским налогоплательщикам примерно в 107 миллионов долларов США. Примечательно, что японское минобороны впервые публикует конкретные суммы, которые планируется израсходовать на закупку военной техники, отмечает газета "Никкэй симбун". В течение ближайших пяти лет Токио собирается приобрести у США 27 истребителей-бомбардировщиков F35A. Кроме того, внушительные суммы из японского бюджета уйдут на закупку двух комплексов ПРО наземного базирования Aegis Ashore - 1,13 миллиарда долларов за единицу. Морские силы самообороны Японии пополнятся пятью новейшими подводными лодками. Стоимость каждой субмарины составляет около 595,5 миллиона долларов. Помимо этого, японские военные закупят у США девять палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E2D по цене 241,1 миллиона долларов за одну единицу современной техники. Напомним, что в декабре прошлого года правительство Японии утвердило десятилетний план укрепления обороны с рекордным бюджетом. Только в первую пятилетку его реализации будет израсходовано на военные нужды около 238 миллиардов долларов. В частности, документ подразумевает создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также переоборудование двух вертолетоносцев класса "Идзумо" в авианосцы с размещением на них 20 истребителей F-35B. Вашингтон навязывает Боснии и Герцеговине "сближение" с НАТО