Новости

Три десятка танков Т-34 из Лаоса доставили во Владивосток 05:27
Япония раскрыла стоимость американских истребителей F-35A 05:09
В Сенате США заблокировали новые санкции против России 04:48
В Сирии при взрыве мины погибли три жителя провинции Хама 04:28
Мороз продлил зимние каникулы школьникам Якутска 04:14
В Приморье заработали две новые дизельные электростанции 04:14
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет 03:56
Лаос вернул России 30 танков Т-34 03:44
В Хабаровском крае на дне бухты нашли автомобиль пропавших рыбаков 03:38
У берегов Турции обнаружены тела еще двух моряков с затонувшего судна 03:12
Миссия ОЗХО в Сирии начала сбор фактов о химатаке в Алеппо 02:30
В Лондоне мужчина попытался проникнуть в здание парламента 01:52
Меркель и Макрон подпишут 22 января новый договор о сотрудничестве 01:28
В Испании из рабства освобождены девушки из России и Украины 00:55
Два человека пострадали в ДТП с участием коммунальной техники в Москве 08.01.2019
СМИ: Украина рассказала о планах НАТО войти в Черное море 08.01.2019
В Таллине усыпили подаренного Московским зоопарком белого медведя 08.01.2019
Климкин выступил за постоянный запрет въезда российских мужчин на Украину 08.01.2019
ЦСКА проиграл "Локомотиву", "Йокерит" уступил "Динамо" 08.01.2019
В Новосибирске прошел фестиваль снежных скульптур 08.01.2019
В мире выросло число владельцев огнестрельного оружия 08.01.2019
Россия попала на 48 место в Индексе паспортов мира 08.01.2019
СМИ: Ким Чен Ын привез с собой в Пекин сестру и жену 08.01.2019
Милорад Додик: Боснийские сербы хотят только мира 08.01.2019
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине 08.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
09.01.2019 05:09
Рубрика: В мире

Япония раскрыла стоимость американских истребителей F-35A

Текст: Александр Ленин
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Правительство Японии раскрыло стоимость новейшего малозаметного многофункционального американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A.

Приобретение одной такой машины обойдется японским налогоплательщикам в 11,6 миллиарда иен (около 107 миллионов долларов США - прим. "РГ"), говорится на официальном сайте оборонного ведомства островного государства.

Примечательно, что японское минобороны впервые публикует конкретные суммы, которые планируется израсходовать на закупку военной техники, отмечает газета "Никкэй симбун".

Фото: AP Photo/The News Tribune, Peter Haley
СМИ: США развернут на Окинаве реактивные системы залпового огня

В течение ближайших пяти лет Токио собирается приобрести у США 27 истребителей-бомбардировщиков F-35A. Кроме того, внушительные суммы из японского бюджета уйдут на закупку двух комплексов ПРО наземного базирования Aegis Ashore - 122,4 миллиарда иен (1,13 миллиарда долларов) за единицу. Токио рассчитывает до 2023 года разместить такие системы на севере и юге острова Хонсю в префектурах Акита и Ямагути.

Морские силы самообороны Японии пополнятся пятью новейшими подводными лодками. Стоимость каждой субмарины составляет около 64,7 миллиарда иен (595,5 миллиона долларов). Помимо этого, японские военные закупят у США девять палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E2D по цене 26,2 миллиарда иен (241,1 миллиона долларов) за одну единицу современной техники.

Наконец, Токио приобретет пять военно-транспортных самолетов С2 собственного производства. Одна такая машина стоит около 22,3 миллиарда иен (205,2 миллиона долларов).

Напомним, что в декабре прошлого года правительство Японии утвердило десятилетний план укрепления обороны с рекордным бюджетом. Только в первую пятилетку его реализации планируется израсходовать на военные нужды около 27 триллионов иен (238 миллиардов долларов).

В частности, документ подразумевает создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также переоборудование двух вертолетоносцев класса "Идзумо" в полноценные авианосцы с размещением на них двадцати истребителей F-35B.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лаос вернул России 30 танков Т-34
В Сенате США заблокировали новые санкции против России
На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО
Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой