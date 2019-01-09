Япония раскрыла стоимость американских истребителей F-35A

Правительство Японии раскрыло стоимость новейшего малозаметного многофункционального американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A.

Приобретение одной такой машины обойдется японским налогоплательщикам в 11,6 миллиарда иен (около 107 миллионов долларов США - прим. "РГ"), говорится на официальном сайте оборонного ведомства островного государства.

Примечательно, что японское минобороны впервые публикует конкретные суммы, которые планируется израсходовать на закупку военной техники, отмечает газета "Никкэй симбун".

В течение ближайших пяти лет Токио собирается приобрести у США 27 истребителей-бомбардировщиков F-35A. Кроме того, внушительные суммы из японского бюджета уйдут на закупку двух комплексов ПРО наземного базирования Aegis Ashore - 122,4 миллиарда иен (1,13 миллиарда долларов) за единицу. Токио рассчитывает до 2023 года разместить такие системы на севере и юге острова Хонсю в префектурах Акита и Ямагути.

Морские силы самообороны Японии пополнятся пятью новейшими подводными лодками. Стоимость каждой субмарины составляет около 64,7 миллиарда иен (595,5 миллиона долларов). Помимо этого, японские военные закупят у США девять палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E2D по цене 26,2 миллиарда иен (241,1 миллиона долларов) за одну единицу современной техники.

Наконец, Токио приобретет пять военно-транспортных самолетов С2 собственного производства. Одна такая машина стоит около 22,3 миллиарда иен (205,2 миллиона долларов).

Напомним, что в декабре прошлого года правительство Японии утвердило десятилетний план укрепления обороны с рекордным бюджетом. Только в первую пятилетку его реализации планируется израсходовать на военные нужды около 27 триллионов иен (238 миллиардов долларов).

В частности, документ подразумевает создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также переоборудование двух вертолетоносцев класса "Идзумо" в полноценные авианосцы с размещением на них двадцати истребителей F-35B.