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Имя им Legion. Представлены новые игровые ноутбуки Lenovo

09.01.2019,  
18:07
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Lenovo Фото: Lenovo
Фото: Lenovo

В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2019 компания Lenovo анонсировала обновление линейки своих игровых ноутбуков Legion.

Новые модели получат номера Y540 и Y740. Младшая будет компоноваться 15-дюймовым экраном, а для флагмана предусмотрены на выбор две спецификации - с диагональю в 15 или 17 дюймов.

Конкурентное превосходство в нише игровых ноутбуков китайский производитель намерен осуществлять при помощи главного козыря - видеокарты-монстра NVIDIA GeForce RTX, 6 и 8-гигабайтные версии которой будут устанавливаться в новинках. Естественно, заявлена поддержка технологии трассировки лучей в реальном времени, которая должна заработать на полную мощность без "проседаний" и "фризов".

Windows 10 после обновления съест еще больше места на диске

Лэптопы будут поставляться с процессорами семейства Intel Core i7 последнего поколения, объем оперативной памяти ограничен 32 Гб.

Под хранилище предусмотрен жесткий диск до 1 Тб совместно с 512-гигабайтным твердотельным накопителем.

Все версии оснащены полноразмерной клавиатурой с фирменной подсветкой и продвинутыми акустическими системами Dolby Atmos.

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