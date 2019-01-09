Южнокорейские подростки избили двоих россиян

Полиция Южной Кореи арестовала трех местных подростков, избивших россиян.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в городе Танчжин. Двое россиян подошли к стоявшим на улице молодым людям и спросили у них дорогу. Те в ответ начали избивать иностранцев руками и ногами. Прохожие вызвали полицию, после чего корейцы были арестованы.

Выяснилось, что все трое - выпускники, им по 19 лет. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняются другие обстоятельства драки. Россияне госпитализированы, в местной больнице им оказывают медицинскую помощь.

