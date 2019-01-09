Изображение таинственной российской самоходки появилось в Сети

В последние недели появилось много сообщений о новейшем российском самоходном артиллерийском орудии 2С42 "Лотос", предназначенном для Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Поводом стало размещение на странице Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Instagram корпоративного календаря на 2019 год с первой фотографией этой боевой машины. Ранее достоянием широкой общественности были лишь изображения модели САО.

Однако мало кто из коллег-журналистов обратил внимание, что там же в сентябре было размещено поздравление с 50-летием со дня создания артиллерийского отдела АО "ЦНИИТОЧМАШ".

Помимо известных 2С9 "Нона-С", 2Б-23 "Нона-М1", 2С31 "Вена" и 2С25 "Спрут-СД" здесь можно увидеть изображение неизвестной машины. Она внешне напоминает "Лотос", но в то же время имеет существенные отличия. По всей видимости, эта самоходка также вооружена 120-мм орудием, но у нее другой дульный тормоз. Обращает внимание наличие массивной головной части прицела, который не виден на моделях и фотографии 2С42.

Различается конструкция гусеничных лент и катков. У этой машины они одинаковые с БМД-3 и 2С25 "Спрут-СД", у "Лотоса" данные элементы заимствованы у БМП-3 и БМД-4М. Двигатели у них тоже разные: на одном 2В-06-2С, на другом - УТД-29.

Можно предположить, что перед нами один из вариантов самоходного артиллерийского орудия 2С36 "Зауралец-Д". Данное САО успешно проходило испытания, но отсутствие унификации с новейшей БМД-4М стало основанием для прекращения дальнейших работ, принятого несколько лет назад. Новую версию стали делать на основе модернизированной "четверки". Так, в принципе, и появился 120-мм 2С42 "Лотос", который, по данным Министерства обороны РФ, вместе с машиной управления артиллерийским огнем "Завет-Д" должен пройти испытания в наступившем году. Затем они будут приняты на вооружение ВДВ.