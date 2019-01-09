Корреспондент "РГ" вынес в кармане 500 000 рублей, а может быть, и целый миллион из самого большого расчетно-кассового центра в России и Европе, расположенного на Волоколамском шоссе. Речь идет не об ограблении, а о необычном подарке, который, если и обогатил журналиста, то лишь в плане расширения кругозора. Крупная сумма, упакованная в небольшую увесистую "шайбочку"-сувенир состояла из изрезанных в труху старых купюр.

Даже если такой комок попадет в руки мошенников, сделать из него снова деньги - невозможно. Фото: Александр Корольков

Именно здесь, в центре пересчета и обработки наличных, обветшалые банкноты заканчивают свой жизненный путь. Впрочем, на уничтожение купюры отправляются не сразу.

- Я иногда сравниваю нашу деятельность с работой организма. Наличные деньги, поступающие в обращение, как и кровь, должны периодически обновляться, очищаться и заменяться. Процесс очищения у нас и происходит, - говорит начальник расчетно-кассового центра Ибрагим Хасбулатов.

На этом режимном предприятии Центрального банка РФ запрещено снимать, пользоваться телефоном и даже диктофоном.

Но смотреть можно. А картинка здесь как в кино. За пуленепробиваемым стеклом бокс-камеры - тяжелые ворота. Когда в бетонированное помещение въезжает инкассаторская машина, ворота закрываются, отсекая внешний мир. Только после этого деньги через специальную систему дверей передаются в камеру приема наличных.

Кассовый центр обслуживает солидные кредитные организации, а значит, из банков сюда привозят крупные суммы, которые и объем занимают немалый, и весят прилично.

- Мы храним банкноты в укрупненной упаковке. Для этого используются так называемые кассеты. Одна кассета рассчитана на 10 пачек. Это не просто пачка денег, а профессиональный термин. В каждой пачке - 10 корешков. В каждом корешке - 100 купюр. 20 кассет помещается в специальный металлический контейнер, - поясняет Ибрагим Хасбулатов.

Осматриваю один из таких контейнеров. Приличных размеров решетчатый стальной ящик с кассетами. По размерам - со стеллаж, комод или небольшой шкафчик. Кассеты внутри похожи на пластиковые лотки с крышками. Все набиты аккуратненькими толстенькими пачками из корешков с пятитысячными купюрами. Кассеты опечатаны. Металлический контейнер - тоже. Читаю надпись под печатью: "1 000 000 000 рублей".

Здесь деньги перестали воспринимать как деньги. Это - просто рабочий материал

Так вот ты какой, миллиард! Самый настоящий. В купюрно-физическом выражении. Пытаюсь осмыслить увиденное. Кто бы мог подумать, что миллиард рублей занимает столько места. Потенциальных грабителей предупреждаю сразу: не сдюжите, надорветесь. Даже одна полная кассета имеет ощутимый вес. В этом корреспондент "РГ" убедился, подержав ее в руках. Да, для мужчины 13 килограммов денег - не проблема, но не для женщин (а персонал кассового центра в основном женский), которым приходится всю смену работать с такими вот лотками. Именно по этой причине в центре используются специальные манипуляторы, значительно облегчающие труд. Пробую сам, как действует механическая рука с присоской. Подношу ее к кассете. Нажимаю кнопку. Чмок - манипулятор намертво присасывается к лотку с деньгами. Небольшое усилие - и он послушно переносит кассету в нужное место.

Пытаюсь выяснить у сотрудников кассового центра, не возникает ли соблазна и нехороших мыслей при работе с таким количеством банкнот.

- А мы их как деньги уже разучились воспринимать, - пожимают плечами они. - Для нас это просто рабочий материал. Даже меряем его не суммами, а кубометрами и килограммами.

Поступающие в расчетно-кассовый центр деньги идут на обработку, во время которой проверяются подлинность банкнот, их физическое состояние, годность и ветхость. Сначала этим занимается счетно-сортировальная машина, обрабатывающая 33 банкноты в секунду. Здесь ее в шутку называют автоматом Калашникова.

Оператор закладывает пачку купюр в машину, начинаются пересчет и сортировка. Машина считывает и запоминает номера купюр, а сами деньги автоматически распределяются на три потока. В первом - годные для дальнейшего обращения банкноты поступают в специальный приемник. Во втором - купюры, признанные машиной подлинными и ветхими, идут сразу в шредер, уничтожаются и по специальному трубопроводу поступают в бункер-накопитель. В третий поток попадают банкноты, подлинность которых машина определить не может.

Сомнительные банкноты, не прошедшие первичную обработку, сортируют повторно. Для этого используются более "дотошные" машины, изучающие денежный поток медленнее (12 банкнот в секунду), но тщательнее. Дальше с сомнительными купюрами работает отдел экспертизы. Сотрудники кассового центра имеют право уничтожать только подлинные ветхие купюры. Фальшивки, в каком бы состоянии они не были, отправляются в правоохранительные органы для расследования.

Банкноты, которые выплюнула счетно-сортировальная машина, но которые в итоге были признаны подлинными и ветхими, гасятся специальным дыроколом. Он оставляет пять крупных отверстий так, что их невозможно не заметить. Погашенные денежные пачки собираются, а затем измельчаются в труху на специальной стационарной установке, похожей на гигантскую мясорубку.

- Максимальная загрузка машины составляет 250-275 килограммов или 200-300 пачек. Ее производительность - 125-150 килограммов в час. Из этой установки, как и из счетно-сортировальных машин, денежная обрезь по специальным трубам поступает в бункер-накопитель. Она очень рыхлая и мягкая. Возможно, на ней удобно спать, хотя я не пробовал. Но вот транспортировать обрезь в таком виде неудобно - она занимает большой объем. Поэтому специальный пресс под давлением 160 атмосфер сжимает ее в компактные брикетики-шайбочки, - рассказывает Ибрагим Хасбулатов.

Через специальное окошко видно, как в бункер-накопитель попадают и отправляются под пресс останки измельченных купюр. Их много. Очень. Может быть, здесь сто миллионов рублей, может, миллиард. Завораживающее зрелище, похожее на метель из денежной трухи, наводит на философские мысли о бренности всего сущего и о том, что не в деньгах счастье. Ну, наверное, не только в них.

А брикетированная под прессом обрезь уже поступает по трубам в другой накопитель. Прямо под него подъедет грузовик. Створки накопителя откроются, спрессованные денежные останки посыплются в кузов и отправятся в свой последний путь - на полигон захоронения.

Склеить купюры заново и пустить их в оборот уже невозможно, - уверяют сотрудники кассового центра.

Комментарий

Наталья Леонтьева, управляющий Отделением по Ростовской области Банка России:

- Ветхие банкноты - это платежеспособные подлинные банкноты, которые в процессе использования или хранения утратили свой "товарный вид", то есть повредились (износились). Если повреждения банкноты незначительны, ею можно расплатиться. К незначительным повреждениям относятся загрязнения, потертости, небольшие отверстия, надрывы, проколы, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов. Такие банкноты должны приниматься к оплате в магазинах и банках. Но в банке их отсортируют в разряд ветхих, и в обращение они больше не попадут. В подразделениях Банка России ветхие банкноты уничтожаются на специальном оборудовании. Если же повреждение банкноты более существенное, оплатить ею покупку не получится. Однако банки обязаны принимать ветхие купюры для зачисления денежной суммы на счет клиента или оплаты платежей. Можно просто обменять поврежденную банкноту в кассе кредитной организации на другие банкноты и монеты. Иногда для обмена может понадобиться экспертиза в подразделении Банка России. Ее проводят бесплатно, банкноту примут в кредитной организации, а затем отправят в подразделение Банка России.

Но если банкноты пострадали настолько сильно, что от их первоначальной площади осталось менее 55 процентов, тогда они обмену не подлежат. Исключением может быть повреждение банкнот в результате пожаров, катастроф, наводнений или несчастных случаев. При наличии соответствующих документов (копия справки о пожаре, стихийном бедствии, протокола дорожно-транспортного происшествия) следует обратиться в кредитную организацию с заявлением для рассмотрения возможности обмена испорченных банкнот в Банке России.