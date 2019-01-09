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Рубрика: Экономика

Продуктовый набор цен

Эксперты рассказали, как поведут себя курсы валют, стоимость жилья, еды и нефти
Текст: Евгений Гайва
В 2019 году будут сохраняться высокие цены на говядину, может подрасти стоимость молока, зато свинина, курятина должны дешеветь, как и куриные яйца, прогнозируют эксперты "Российской газеты".
Молоко в 2019 году может вырасти в цене. Фото: Сергей Куксин/ РГ Молоко в 2019 году может вырасти в цене. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Молоко в 2019 году может вырасти в цене. Фото: Сергей Куксин/ РГ

За последние годы Россия значительно нарастила аграрный экспорт. И экспортеры уже начинают диктовать свои цены на внутреннем рынке. Влияет на стоимость продуктов и поведение крупных компаний, которые увеличивают на рынке свою долю. Например, в 2018 году снижение производства на одной из ведущих птицефабрик вызвало взлет цен на курятину.

Фото: РИА Новости
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Что касается овощей, то крупные сельхозпредприятия будут наращивать объем, а малые - постепенно выходить из сектора производства картофеля и "борщевого набора" - моркови, капусты, лука, свеклы. Это прогноз исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. Картофель, как и овощи открытого грунта, не являются экспортным товаром, потому их цены не зависят от мировой конъюнктуры. "В секторе преобладает сезонная динамика цен", - говорит Красильников. Эти овощи ориентированы на российский рынок, поэтому колебания цен зависят от внутреннего спроса.

Поскольку предпосылок для быстрого роста доходов населения нет, то и цены расти не будут. Есть и другие закономерности. Одна из пяти культур "борщевого набора" раз в три-четыре года, как правило, дорожает. Например, в этом году неожиданно выросли цены на капусту. Это можно объяснить просто. Когда цены на овощ снижаются, производители начинают сокращать площади. В итоге через два-три года формируется некоторый дефицит по этой культуре, и цены начинают идти вверх.

Какой именно овощ будет больше всего дорожать в 2019 году, пока сказать сложно, так как посевные площади еще не известны, говорит Красильников. Какие-то первые выводы относительно цен на овощи можно будет сделать в начале февраля. "Пока мы не видим факторов, которые могли бы спровоцировать резкий рост посевных площадей", - говорит Красильников. Это означает, что и заметного снижения цен на овощи ждать также не стоит.

Фото: iStock
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Зато может быть снижение цен на куриное яйцо. "В 2018 году производство яиц приросло на 300 миллионов штук, такой же прирост происходит каждый год", - говорит гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. В результате куриным яйцом страна полностью обеспечена. Повышение цен на продукт эксперт объяснят сезонными колебаниями. "Осенью и зимой цены растут. Но к лету цены обязательно снижаются, так как продукт сложно хранить как производителям, так и торговле", - говорит Бобылева. В целом сейчас куриное яйцо стоит примерно столько же, сколько в 2016 году, хотя себестоимость существенно выросла.

Цены на различные виды мяса могут двигаться в разные стороны. "На говядину ожидаются стабильно высокие цены", - говорит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Насыщения рынка нет и не предполагается, а поскольку предложение ограничено, то и цена высокая, добавляет она. А вот свинины на рынке много. Потому цены наверняка в начале 2019 года будут ниже тех, что были осенью 2018-го, отмечает эксперт. "Пиковых цен на свинину в 2019 году не ожидается", - говорит Анна Кудрякова.

На мясо кур цены держатся достаточно высокие, так как пока нет насыщения рынка. Но таких высоких цен, какие были в 2018 году, в 2019-м не ожидается. Что касается цен на молоко, то они скорее всего продолжат расти в ближайшие месяц-два, говорит эксперт ИКАР Наталья Пенькова.

Экономика Товары и цены Цены на продукты Цены на недвижимость Цена на нефть
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