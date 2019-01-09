Бразилия

Дорожку велосипеду

В конце прошлого года президентом Бразилии был подписан закон, который утвердил рассчитанную на несколько лет амбициозную государственную программу под названием "Велосипед-Бразилия". Она должна подтолкнуть все города страны с населением более 20 тысяч человек к созданию благоприятной для велосипедистов инфраструктуры. Средства будут выделяться на строительство новых велосипедных дорожек, в том числе сопряженных с автомобильными дорогами, а также на проектирование и создание безопасных маршрутов для совместного с автомобилистами использования имеющихся дорог.

Отдельно планируется создать благоприятные условия для велосипедного бизнеса. Это подразумевает увеличение сети доступных пунктов аренды велосипедов, строительство "велосипедных хабов", а также разветвленной сети парковок. А с марта 2019 года в Бразилии должен вступить в силу еще один закон - наделяющий транспортную полицию правом штрафовать велосипедистов. Например, будет запрещено ездить на велосипеде по тротуару, если отсутствуют соответствующие разрешающие знаки. Также будут наказывать за агрессивную езду, управление велосипедом "без рук", перевозку излишнего веса и движение по "встречке". Штраф составит 130 реалов, то есть около 2300 рублей, а в случаях особо грубых нарушений могут временно конфисковывать велосипед.

Алексей Чуриков, "Российская газета", Бразилиа

Италия

В списке ретро

С 1 января к движению по дорогам Италии не могут быть допущены автомобили, не отвечающие требованиям стандарта "Евро 1", который вступил в силу с 1 февраля 1993 года. Итальянское правительство уже создало специальный фонд, позволяющий собрать 500 миллионов евро с целью поддержки покупок новых автомобилей. В ограничения не будут включены автомобили, имеющие статус исторического автомобиля. Однако получение такого статуса для ретроавтомобиля не является в Италии легкой процедурой. ACI Storico - Automobile Club Italia составил список автомобилей, которые могут быть официально названы ретроценностями.

Нива Миракян, "Российская газета", Рим

Ездить на старом авто в Италии теперь нельзя, но плавать на автомобиле-амфибии 1961 года выпуска по венецианским каналам пока еще можно. Фото: Reuters

Франция

Авто - алкотестер

С начала года для автовладельцев, которые были лишены прав за нахождение за рулем в нетрезвом виде, вводится "послабление". Речь идет о добровольной установке в автомобиле электронного устройства, которое проверяет содержание спирта в организме водителя (по принципу алкотестера) перед тем, как тот повернет ключ зажигания. Тому, кто согласится на подобную процедуру, водительские права вернут. Правда, установка датчика производится за счет проштрафившегося, и обойдется ему минимум в 400-450 евро.

Кроме того, минимальная заработная плата будет увеличена на 100 евро. Эту меру ранее объявил президент Эмманюэль Макрон на волне протестов "желтых жилетов", а за две недели до наступления нового года ее утвердил парламент.

Вячеслав Прокофьев, "Российская газета", Париж

Таиланд

Стимулятор для медицины

Национальная ассамблея Таиланда приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий производство, импорт-экспорт, хранение и употребление продуктов марихуаны и кратома - традиционного стимулятора, применяемого с древних времен населением Юго-Восточной Азии - в медицинских целях. Происходить все должно под надзором Комитета по контролю за наркотиками, и продажа будет проходить строго по рецепту. А лицензии на производство, продажу, владение, ввоз и вывоз каннабиса и кратома получат государственные медицинские и сельскохозяйственные организации, врачи, зарегистрированные фермеры, международные транспортные компании, пациенты, которые проходят курс лечения такими препаратами, если при этом им необходимо выехать за рубеж, лица из специального списка минздрава королевства. За нарушение этого закона грозит тюремное заключение 5-15 лет или штраф до 1 миллиона бат (2,12 млн рублей. - Прим. ред.).

Константин Волков

Польша

Земля полякам

С нового года миллионы владельцев домов и квартир в Польше стали и владельцами земли, на которой находится их недвижимость. По новому закону земля, которая до сих пор находилась в вечном пользовании, автоматически становится собственностью.

По данным министерства инвестиций и развития, 2,5 миллиона поляков жили до начала 2019 года в домах, квартирах и особняках, которые стояли на земле, принадлежавшей государству или городу. Владельцы недвижимости считались арендаторами - по системе, закрепленной гражданским кодексом 1964 года, составлявшим основу нормативного регулирования отношений собственности в социалистические времена.

Изменения в праве позволят владельцам больше не платить за пользование государственной землей, а ведь эти суммы составляли большую часть бюджета местных самоуправлений. Поэтому авторы закона ввели так называемую "переходную оплату" того же размера, что и плата за вечное пользование, которую новые собственники будут вносить в течение двадцати лет.

Ариадна Рокоссовская

В 2019 году земля, на которой стоят жилые дома в Польше, стала собственностью владельцев жилья. Старинные особняки Гданьска - не исключение. Фото: photoxpress

США

Карцер уплыл

Военно-морские силы США с наступлением Нового года отправили за борт одну из старейших форм наказания нерадивых служащих. По действовавшим до этих пор регламентам, командир военного корабля мог отправить моряка в карцер на хлеб и воду на срок до трех суток. Причем это правило не только сохранялось на страницах документов, но и применялось на практике. Более того, как сообщает издание The New York Times, до недавнего времени один из американских военных кораблей в Тихоокеанском флоте в шутку называли "Хлеб и вода", поскольку его командир с энтузиазмом практиковал эту форму наказания членов экипажа за такие провинности, как употребление алкоголя ранее дозволенного законом возраста или нарушение режима судна. Но теперь в силу вступила новая версия кодекса военного правосудия, которую конгресс одобрил еще в 2016 году.

Игорь Дунаевский