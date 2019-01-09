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09.01.2019 19:05
Рубрика: Власть

Мир вооружается

Какое место Россия занимает по количеству оружия на душу населения
Текст: Максим Макарычев, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Количество зарегистрированного стрелкового оружия во всем мире превысило миллиард единиц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного швейцарской организацией "Смол Армс Сюрвей" (Small Arms Survey). Согласно собранным данным, за последние 12 лет (с 2006 года) количество оружия в мире выросло почти на треть. При этом львиная его доля находится в руках гражданского населения (857 миллионов единиц, или 85 процентов), в арсеналах военных хранятся 133 миллиона (13 процентов), у сотрудников правоохранительных органов - 23 миллиона (2 процента).
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Больше всего стрелкового оружия на руках у американцев - 393,3 миллиона. На втором месте Индия (71,1 миллиона), на третьем - Китай (49,7 миллиона), на четвертом - Пакистан (43,9 миллиона). Замыкает пятерку лидеров Россия (17,6 миллиона единиц). Впрочем, что касается России - неправда, американские "счетоводы" увеличили личную вооруженность нашего народа более чем вдвое.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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По количеству единиц на душу населения вновь лидируют США (120,5 единицы на 100 человек). На втором месте расположился Йемен (52,8), третье делят Сербия и Черногория (39,1). Далее следуют Канада (34,7), Финляндия (32,3), Исландия (31,7), Австрия (29,9). А вот Швейцария, где еще несколько лет назад оружием владела практически половина населения, теперь находится довольно далеко от лидеров - лишь 27,5 единицы оружия на 100 жителей. В России, согласно докладу, этот показатель составляет 12,2.

На самом деле американские исследователи слукавили. Как рассказали корреспонденту "Российской газеты" в Росгвардии, на руках у 5 миллионов россиян в легальном пользовании находится свыше 6,2 миллиона самых разных стволов. То есть на каждые 100 жителей имеется до 9 единиц огнестрельного оружия. И вот тут пошли разночтения иностранных экспертов. Одни утверждают, что Россия занимает 5 или 9-е место по вооруженности на душу населения, другие - 68-е место в мире. Такие цифры нагнетают очень заинтересованные торговцы оружием. Вот данные ФБР прошлого года, опубликованные в интернете: в США из каждых ста жителей владеют оружием 90 человек. На руках - 150 миллионов самых разных стреляющих единиц.

По числу оружия на душу населения лидируют США (120,5 единицы на 100 человек). В России - 12,2

Ежегодный прирост гражданского оружия в России составляет пять процентов. Каждый год россияне приобретают около 30 тысяч стреляющих единиц.

Власть Безопасность В мире США Все о личном и служебном оружии
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