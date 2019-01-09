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Кейли Куоко рассказала о перезапуске "Теории Большого взрыва"

ТВ и сериалы
    09.01.2019, 20:20
Текст:   Олег Усков

33-летняя американская актриса кино, ТВ и озвучки Кейли Куоко, которая последние двенадцать лет воспринимается исключительно как Пенни из ситкома "Теория Большого взрыва" (притом, что в портфолио девушки шесть десятков позиций), не теряет надежды таковой оставаться и впредь.

Напомним. Нынешний, двенадцатый сезон шоу, который закончится в этом году, станет для сериала финальным. Причем создатели были бы не прочь продолжить, поскольку, несмотря на катастрофические снижение удачности шуток, TBBT остается топовым развлекательным шоу. Но дело уперлось в исполнителя роли д-ра Шелдона Купера Джима Парсонса, наотрез отказавшегося продлевать контракт. Презрев посулы еще больше нарастить ему гонорар (к слову, основной актерский состав "Теории" - один из самых высокооплачиваемых на ТВ).

Фото: kinopoisk.ru
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В итоге лавочку сворачивают. Но "Пенни" не теряет задора. Как пишет ScreenRant, на красной ковровой дорожке нынешнего "Золотого глобуса" актриса принялась оптимистично рассуждать в том направлении, что сериал вполне можно было бы перезапустить. Через годик, например, - в 2020-м. Апеллируя к тому, что "ну все же перезапускаются". И заранее заверяя, что охотно вернулась бы на проект. 

Комментариев от создателей сериала пока нет. Да они и не особо нужны, поскольку, поучает издание, вероятность того, что сериал перезапустят всего через год после закрытия, крайне комична.

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