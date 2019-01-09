Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете

Резонансный законопроект о блокировке оскорблений в адрес государства в интернете, за что также будут грозить штрафы и арест, поддержал Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Инициативы на эту тему были внесены 12 декабря и вызвали большой резонанс в Сети. Их авторы - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Они предложили наказывать за неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, выраженное в неприличной форме.

Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Сопутствующий законопроект - поправки в статью КоАП о мелком хулиганстве. Нарушителям будет грозить штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Альтернатива - административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее президента РФ Владимира Путина попросили прокомментировать законопроекты на большой пресс-конференции в конце прошлого года. "Ответственность за поругание флага и других госсимволов есть почти во всех странах, надо с уважением относиться к своей стране", - заявил тогда российский лидер.

По его словам, необходимо приводить законодательство к единому знаменателю. То есть, если есть ответственность вне интернета - за аналогичные нарушения в Сети она тоже должна быть.

Комитет Госдумы также поддержал проект о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации.