Новости

На Украине отмечено 11 тысяч дезертиров 19:28
Мэр Саратова опоздал на работу из-за попавшего в пробку автобуса 19:19
Супруги из Югры пойдут под суд за истязание сына электрошокером 18:58
Около тысячи человек пришло на автограф-сессию экс-игрока "Спартака" 18:57
В уфимский цирк нагрянули судебные приставы 18:52
Собянин: Новогодние мероприятия в Москве посетили 12,6 миллиона человек 18:48
"Спартак" купил у "Ростова" своего воспитанника 18:46
Немецкий журналист призвал Берлин поучиться у Москвы 18:40
В Оренбуржье вспыхнул пожар на заводе промышленного цинкования 18:33
Китайский корабль с рельсотроном вышел в море 18:31
Блестящее решение: коллаборация Mandarina Duck и Кьяры Ферраньи 18:17
МВФ: 3 миллиона украинцев работают за границей из-за проблем в стране 18:15
Самый богатый человек планеты объявил о разводе с женой 18:14
Жители столицы предпенсионного возраста получат льготы по карте москвича 18:10
Куклу Барби сыграет Марго Робби 18:10
Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана" 17:52
Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал о своем состоянии 17:46
СМИ: Вашингтон навязывает Болгарии приобретение истребителей F-16 17:45
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в Москве 17:31
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде 17:25
В Крыму тарифы на вывоз в мусора не превысят средние по ЮФО 17:23
В Москве избит депутат 17:22
Назначен новый министр ЖКХ Республики Крым 17:09
В Камбодже погибла супружеская пара из России 17:06
СМИ: Иран пересмотрит сотрудничество с ЕС в сфере безопасности 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 18:21
Рубрика: Экономика

Доллар дойдет до 70 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс российской валюты в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и на какое-то время перешагнуть через этот рубеж, считают аналитики. Важнейшим фактором для самочувствия рубля будет санкционная угроза.

Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Факторами давления на рубль в 2019 году также будут ужесточение монетарной политики развитых стран и торговые противоречия между США и Китаем, говорит аналитик. При этом, по его мнению, нефтяной рынок может стать фактором как наиболее существенной поддержки рубля, так и его ослабления.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Эксперт: Стоит ли избавляться от 500 евро

По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, курс российской валюты по итогам 2019 года составит 67 рублей за доллар. Прогноз основан на предпосылке, что инфляция к концу года вернется на значения около четырех процентов и что ЦБ не будет снижать ключевую ставку, уточняет она. В целом же диапазон фундаментального курса на 2019 год составляет 60-70 рублей за доллар, и он будет находиться ближе к верхней границе этого коридора с возможным его пробитием в случае внешних негативных эффектов, предупреждает Орлова.

Самый важный фактор, который будет влиять на динамику курса в начале года, - возврат Банка России к покупкам иностранной валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, говорит Орлова.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО
Топилин назвал причины безработицы среди молодежи
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января