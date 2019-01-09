Курс российской валюты в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и на какое-то время перешагнуть через этот рубеж, считают аналитики. Важнейшим фактором для самочувствия рубля будет санкционная угроза.

Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Факторами давления на рубль в 2019 году также будут ужесточение монетарной политики развитых стран и торговые противоречия между США и Китаем, говорит аналитик. При этом, по его мнению, нефтяной рынок может стать фактором как наиболее существенной поддержки рубля, так и его ослабления.

По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, курс российской валюты по итогам 2019 года составит 67 рублей за доллар. Прогноз основан на предпосылке, что инфляция к концу года вернется на значения около четырех процентов и что ЦБ не будет снижать ключевую ставку, уточняет она. В целом же диапазон фундаментального курса на 2019 год составляет 60-70 рублей за доллар, и он будет находиться ближе к верхней границе этого коридора с возможным его пробитием в случае внешних негативных эффектов, предупреждает Орлова.

Самый важный фактор, который будет влиять на динамику курса в начале года, - возврат Банка России к покупкам иностранной валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, говорит Орлова.