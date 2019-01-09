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LG показала уникальный сворачивающийся телевизор

09.01.2019,  
11:39
Текст:  Богдан Бобров
Фото: LG Фото: LG
Фото: LG

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2019 компания LG показала рабочий прототип телевизора Signature OLED TV R в уникальном форм-факторе. Об этом сообщает The verge.

Новаторство заключается в выдвижном механизме дисплея устройства. В выключенном состоянии его можно принять за предмет интерьера - широкую традиционную телевизионную подставку. При запуске девайса вверх выдвигается 65-дюймовая 4K HDR панель экрана.

Подобная компоновка направлена на оптимизацию полезного пространства в доме, а также подразумевает несколько сценариев использования. Например, для прослушивания музыки достаточно выдвинуть экран только на четверть, а также выполнить настройку гаджета "под себя" для отображения таких режимов? как "Часы", "Фоторамка" или "Освещение".

Благодаря технологии LG ThinQ доступно голосовое управление, которое поддерживает работу помощников Google Assistant и Alexa.

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При изготовлении использованы премиальные материалы - метал для корпуса и натуральная шерсть с кевларовыми вставками для фронтального динамика.

Дата выпуска и стоимость новинки пока не названы.

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