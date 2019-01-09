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09.01.2019 19:43
Рубрика: В мире

Хакер с задней парты

Взломщиком персональных данных сотен политиков ФРГ оказался 20-летний немец
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Немецкие спецслужбы вычислили таинственного хакера, который накануне взорвал общественно-политическую жизнь Германии, похитив из социальных сетей и опубликовав перед Новым годом личные данные почти тысячи публичных персон, прежде всего - политиков, а также журналистов и представителей шоу-бизнеса.
Иностранные спецслужбы не имеют отношения к масштабной кибер­атаке - это признали источники в правоохранительных органах ФРГ. Фото: photoxpress Иностранные спецслужбы не имеют отношения к масштабной кибер­атаке - это признали источники в правоохранительных органах ФРГ. Фото: photoxpress
Иностранные спецслужбы не имеют отношения к масштабной кибер­атаке - это признали источники в правоохранительных органах ФРГ. Фото: photoxpress

По горячим следам в ФРГ предположили, что речь может идти о масштабной провокации каких-либо "иностранных спецслужб", которые, как выяснилось, не имели к ней ни малейшего отношения. Взломщиком оказался 20-летний немец из федеральной земли Гессен, который был задержан и уже сознался в содеянном. Подробности расследования приводит Spiegel Online. Молодого человека, чье имя не раскрывается, отпустили после допроса в минувший понедельник: в прокуратуре сочли, что тихий хакер-самоучка, который живет с родителями и посещает некое училище, больше не представляет общественной угрозы и не будет пытаться уничтожить улики, поскольку начал сотрудничать со следствием. Поскольку обвиняемый по законам ФРГ не достиг совершеннолетия, к нему, уточняет "Немецкая волна", могут быть применены лишь воспитательные меры. Свой поступок он объяснил крайним недовольством заявлениями медийных лиц. Судя по всему, юноша действовал в одиночку - правоохранители исходят именно из этого, а вот масштаб содеянного следствию "еще предстоит выяснить". Глава МВД Хорст Зеехофер пообещал непременно проинформировать общественность обо всех деталях этого дела, которые станут известны ему самому.

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Пока очевидно, что кибератаку взломщик провел с азартом и выдумкой. С 1 по 24 декабря - по принципу шоколадных "адвент-календарей" с окошечками, которые надо вскрывать по одному в день, - он порциями публиковал свои досье в Twitter-аккаунте, который к настоящему времени заблокирован. Перед самым католическим Рождеством в сеть попали персональные данные сотен политических деятелей, включая депутатов бундестага почти из всех фракций и высокопоставленных партийных функционеров. Всего же пострадали 949 человек. Речь идет не только о сведениях из их служебных профайлов, но и о весьма чувствительной личной информации - номерах мобильных телефонов, фотографиях, частной переписке из чатов и банковских данных.

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Самое примечательное в этой истории, что долгое время на утечку никто не обращал внимания. Лишь поздно вечером 3 января, когда тревогу забили в Социал-демократической партии Германии, о ЧП было проинформировано ведомство федерального канцлера, и к делу подключились сотрудники сразу нескольких профильных ведомств - уголовной полиции, в том числе на уровне всех земель, министерства внутренних дел, а также Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий. К нему у общественности накопилось особенно много вопросов. "О готовящихся или уже осуществленных публикациях украденных данных в Twitter-аккаунте "GOd" (@_orbit) вплоть до ночи с четверга на пятницу никто не был осведомлен", - пишет Die Zeit. В свою очередь Зеехофер сообщил, что его ведомство готовит законопроект о раннем предупреждении кибератак.

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