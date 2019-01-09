Немецкие спецслужбы вычислили таинственного хакера, который накануне взорвал общественно-политическую жизнь Германии, похитив из социальных сетей и опубликовав перед Новым годом личные данные почти тысячи публичных персон, прежде всего - политиков, а также журналистов и представителей шоу-бизнеса.

По горячим следам в ФРГ предположили, что речь может идти о масштабной провокации каких-либо "иностранных спецслужб", которые, как выяснилось, не имели к ней ни малейшего отношения. Взломщиком оказался 20-летний немец из федеральной земли Гессен, который был задержан и уже сознался в содеянном. Подробности расследования приводит Spiegel Online. Молодого человека, чье имя не раскрывается, отпустили после допроса в минувший понедельник: в прокуратуре сочли, что тихий хакер-самоучка, который живет с родителями и посещает некое училище, больше не представляет общественной угрозы и не будет пытаться уничтожить улики, поскольку начал сотрудничать со следствием. Поскольку обвиняемый по законам ФРГ не достиг совершеннолетия, к нему, уточняет "Немецкая волна", могут быть применены лишь воспитательные меры. Свой поступок он объяснил крайним недовольством заявлениями медийных лиц. Судя по всему, юноша действовал в одиночку - правоохранители исходят именно из этого, а вот масштаб содеянного следствию "еще предстоит выяснить". Глава МВД Хорст Зеехофер пообещал непременно проинформировать общественность обо всех деталях этого дела, которые станут известны ему самому.

Пока очевидно, что кибератаку взломщик провел с азартом и выдумкой. С 1 по 24 декабря - по принципу шоколадных "адвент-календарей" с окошечками, которые надо вскрывать по одному в день, - он порциями публиковал свои досье в Twitter-аккаунте, который к настоящему времени заблокирован. Перед самым католическим Рождеством в сеть попали персональные данные сотен политических деятелей, включая депутатов бундестага почти из всех фракций и высокопоставленных партийных функционеров. Всего же пострадали 949 человек. Речь идет не только о сведениях из их служебных профайлов, но и о весьма чувствительной личной информации - номерах мобильных телефонов, фотографиях, частной переписке из чатов и банковских данных.

Самое примечательное в этой истории, что долгое время на утечку никто не обращал внимания. Лишь поздно вечером 3 января, когда тревогу забили в Социал-демократической партии Германии, о ЧП было проинформировано ведомство федерального канцлера, и к делу подключились сотрудники сразу нескольких профильных ведомств - уголовной полиции, в том числе на уровне всех земель, министерства внутренних дел, а также Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий. К нему у общественности накопилось особенно много вопросов. "О готовящихся или уже осуществленных публикациях украденных данных в Twitter-аккаунте "GOd" (@_orbit) вплоть до ночи с четверга на пятницу никто не был осведомлен", - пишет Die Zeit. В свою очередь Зеехофер сообщил, что его ведомство готовит законопроект о раннем предупреждении кибератак.