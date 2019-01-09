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Рубрика: Экономика

Лоббизм предложили легализовать в целях борьбы с коррупцией

Текст: Татьяна Замахина
Продвижением интересов граждан и бизнеса должны легально заниматься профессионалы. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму в наступившем году.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

О том, что настало время для проекта на данную тему, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

- В этом году целесообразно разработать законопроект о лоббизме для развития антикоррупционного законодательства и выведения лоббизма из тени, - цитирует его ТАСС.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, лоббизм как явление пока существует де-факто. Так, интересы бизнеса продвигают Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", Российский союз промышленников и предпринимателей. Интересы граждан - Общественная палата и другие организации, отметил депутат. Однако в правовом пространстве правила этой деятельности не установлены.

В их отсутствие институты лоббирования "действуют как лебедь, рак и щука".

Выборный предлагает исправить данный "пробел" и разрешить заниматься лоббизмом профессионалам. Это люди, которые имеют соответствующее образование и опыт работы. Но самое главное - жесткий контроль со стороны государства.

В частности, следует прописать правовой статус лоббистов, создать их единый реестр и процедуры аккредитации, а также схему взаимодействия с государством.

- Для граждан и для власти должно быть ясно, что интересует те или иные группы, что они продвигают, кто заказчик той или иной инициативы, какие средства для этого выделяются, уплачены ли с них налоги, - отметил парламентарий.

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Важно также "провести четкую грань, где действия, связанные с лоббизмом, осуществляются в рамках правового поля, а где они влекут уголовно-правовые последствия".

Между тем попытки принять закон о лоббизме предпринимались еще во времена деятельности Верховного Совета РСФСР. Несколько раз к теме приступали депутаты.

Однако установление правил в данной сфере назрело: Национальный план противодействия коррупции, утвержденный указом президента РФ от 11 апреля 2014 года, предусматривает создание правовой основы лоббистской деятельности граждан и организаций.

Экономика Бизнес Законодательная власть Госдума
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