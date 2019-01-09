Топилин назвал причины безработицы среди молодежи

В России доля безработных молодых - в возрасте 20-29 лет - составляет 34,3 процента, тогда как доля пожилых безработных старше 55 лет - 10,8 процента.

Подобная ситуация наблюдается практически во всех странах, это обычное явление, рассказал в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин.

Почему так происходит, ведь молодежь всегда мобильна, энергична, и она всегда на технологической волне? Отвечая на этот вопрос, министр отметил, что, во-первых, зарплатные ожидания молодых специалистов часто не совпадают с реальностью.

"Во-вторых, они не всегда стремятся на официальную работу: часть молодежи предпочитает трудиться в нелегальном секторе.

В-третьих, профессиональные навыки молодых не всегда совпадают с потребностями работодателей", - продолжил Максим Топилин.

Чтобы молодежь могла заявить о своих компетенциях, Роструд создал социальную сеть Skillsnet, связанную с государственным порталом "Работа в России". На сегодня эта соцсеть является наиболее понятным и привычным для молодежи инструментом.

Полностью интервью главы Минтруда Максима Топилина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".