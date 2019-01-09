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09.01.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Максим Топилин рассказал о повышении зарплат россиян

Текст: Марина Гусенко
В новом году будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в "майские" указы президента 2012 года. Об этом рассказал "Российской газете" министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3 процента.

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских" указов - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения. При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников", - подчеркнул Максим Топилин.

Фото: iStock
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Конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, заметил он, все зависит от ситуации в конкретном регионе. И у каждого региона своя схема повышения.

"Но соотношение зарплаты "майских" категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат", - добавил министр.

Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.

"По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше", - прогнозирует Максим Топилин.

Полностью интервью главы Минтруда РФ Максима Топилина читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Работа Зарплата Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Минтруд Правительство Минэкономразвития Повышение зарплат бюджетникам
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