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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Газ в мешке

МЧС России разработает рекомендации на основе опыта операции в Магнитогорске
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Специалисты МЧС России будут использовать опыт поисково-спасательной операции в Магнитогорске для выработки рекомендаций по профилактике чрезвычайных происшествий. Об этом на селекторе в Национальном антикризисном центре заявил первый заместитель министра спасательного ведомства Александр Чуприян.

В пострадавшем доме в Магнитогорске восстановили газоснабжение. Хозяева 52 квартир, рядом с тем подъездом, где произошло обрушение, могут снова кипятить супы и чай, но проблема-то остается. И в МЧС это понимают. Взрывы бытового газа хоть и не часты, но, к сожалению, и не исключения из правил. К тому же они влекут многочисленные жертвы, разрушают судьбы.

Взорвать газ сложно. Но пластиковые рамы и тяжелые двери превращают квартиры в герметичный мешок

Как заявил в ходе селекторного совещания Александр Чуприян, экспертам предстоит всесторонне изучить технические особенности этой чрезвычайной ситуации.

- Предварительно научно-техническому управлению предлагаю подготовить распоряжение по изучению этой чрезвычайной ситуации, привлечь Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и по истечении двух недель представить материалы по ЧС с выводами, предложениями, детализацией материала, - сказал первый замминистра.

По словам Александра Чуприяна, результаты исследования будут направлены в органы единой системы по предупреждению и ликвидации ЧС в различных регионах страны.

Фото: istockphoto.com
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Предварительно же эксперты в структуре МЧС, опрошенные корреспондентом РГ, рассказали, что возможно предстоит не только рекомендовать усилить контроль за состоянием газовых плит, обогревателей и труб, но и при необходимости внести изменения в стандарты и своды правил.

Дело в том, что нужны особые условия, чтобы газ в квартире взорвался. Должна быть очень большая концентрация. А достичь критической массы газа в большом пространстве, где дует, что называется, изо всех щелей, особенно в старых домах, очень непросто. Но в последние годы наши квартиры стали превращаться в герметичные мешки. Вместо старых деревянных рам стали устанавливать двойные, а то и тройные пластиковые. Кроме того, двери сейчас тоже изготавливают чуть ли не как для бункеров. Так что утечку газа не учуют даже соседи по лестничной клетке. И с этим надо что-то делать. А пока же руководство МЧС поручило ускорить выплаты пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда.

Сейчас из средств федерального бюджета выплачено более половины выделенных средств.

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