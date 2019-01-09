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Рубрика: В мире

Меркель и Макрон подпишут 22 января новый договор о сотрудничестве

Фото: AP Photo/Thibault Camus Фото: AP Photo/Thibault Camus
Фото: AP Photo/Thibault Camus

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции. Церемония пройдет 22 января в мэрии немецкого города Ахен, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

Соглашение будет опираться на основы Елисейского договора от 1963 года, который способствовал примирению Франции и Германии. Новый договор будет подписан с целью еще большего сближения, а также "подготовки к вызовам, с которыми сталкиваются страны в 21 веке", цитирует РИА Новости.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Соглашение должно укрепить связи между Германией и Францией в области внешней политики, экономики, безопасности, культуры, исследований, климата и других сферах. Планируется также наладить сотрудничество между приграничными регионами и гражданскими обществами.

Напомним, договор о сотрудничестве, который закреплял послевоенное примирение Германии и Франции, 22 января 1963 года подписали Шарль де Голль и Конрад Аденауэр. Этот документ обязывал обе страны проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней, культурной и молодежной политики, а также по вопросам безопасности. В 1988 году в дополнение к договору были учреждены советы по обороне и безопасности, а также по экономической, финансовой и валютной политике.

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