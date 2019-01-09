Мэром турецкого курорта Аланья может стать русская

Впервые в новейшей истории местного самоуправления Турции на пост мэра 100-тысячного курортного города Аланья выдвигается женщина иностранного происхождения - этническая русская. Это 35-летняя гражданка республики Анастасия Петрова - Четинкайя, которая живет в провинции Анталья уже восемь лет.

О том, что Анастасия будет баллотироваться на предстоящих в марте местных выборах, информирует РИА Новости со ссылкой на ее пресс-секретаря. Начинающий политик уже оформила заявку в качестве независимого кандидата. Сообщается, что для своей кампании она выбрала универсальный лозунг - "Перемены в тебе".

Анастасия - коренная мурманчанка, получила высшее образования в двух вузах - родного города и Осло, говорит на пяти языках. В Турции у нее собственная компания, которая предоставляет услуги в сфере полиграфии и дизайна.