Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Глава норвежского министерства обороны Франк Бакке-Йенсен заявил, что не исключает начала войны в Европе между странами континента.

"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", - приводит слова чиновника на заседании "Военного общества Норвегии" РИА Новости.

При этом, по его словам, любое вооруженное столкновение будет иметь серьезные последствия для стран Скандинавского полуострова. Бакке-Йенсен добавил, что расходы Норвегии на оборону растут ежегодно - и за 5 лет увеличились приблизительно на треть.

