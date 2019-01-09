Минобороны Лаоса вернуло России 30 танков Т-34

Из Лаоса в Россию доставлены 30 танков Т-34. Полностью исправные гусеничные машины переданы министерством обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества. В Минобороны России отметили, что до недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии.

Договоренность о возвращении Т-34 в Россию была достигнута в январе прошлого года во время визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу, пишет ТАСС. По морю танки преодолели более 4,5 тысячи километров и прибыли во Владивосток. Далее по железной дороге боевые машины будут оправлены в Московскую область, в город Наро-Фоминск.

По данным Минобороны, Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени, им установлен десяток рекордов, которые вряд ли удастся превзойти. Один из них - по массовости выпуска. С 1940 по 1946 годы было произведено более 58 тысяч этих танков. Спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны действующих Т-34 осталось очень мало.

Танки, переданные лаосской стороной, обновят музейные экспозиции, будут принимать участие в парадах Победы в различных городах России. Т-34 также задействуют в съемках фильмов о Великой Отечественной войне.