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09.01.2019 23:41
Рубрика: Происшествия

МВД предложило ужесточить ответственность за рекламу наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев
Владельцы интернет-ресурсов, на чьем информационном поле хоть что-то говорится про наркотики, могут вскоре понести большие убытки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Российской газете", что полицейское ведомство предложило повысить ответственность владельцев интернет-ресурсов за пропаганду наркотиков. Текст проекта этого Федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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По словам Ирины Волк, "МВД России подготовлен проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", направленный на установление повышенной ответственности для владельцев интернет-ресурсов, а также хостинг-провайдеров за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах". Логика полиции - прозрачна.

Современные тенденции свидетельствуют, как утверждает Ирина Волк, что "наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков является сеть Интернет. Действующие штрафные санкции в отношении владельцев интернет-ресурсов не в полной мере способствуют достижению цели административного наказания - предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами". Но это - на официальном юридическом языке, для чиновников и депутатов. А если проще - наркодилеры откровенно плюют на любые антинаркотические санкции в Интернете. Все эти запреты - не работают. Никак.

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Вот поэтому в МВД и предложили, чтобы владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо рекламирующие наркотики, несли более строгую административную ответственность. Предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП РФ, предусмотрев повышенные штрафные санкции для рассматриваемой категории физических, должностных или юридических лиц, одновременно внеся изменения в часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ, определяющую размеры административных штрафов.

Есть и другие предложения. Например, увеличить штрафные санкции по статье 13.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эта статья дополняется отдельным квалифицирующим признаком, предусматривающим повышенную ответственность за повторное в течение года совершение данного правонарушения.

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В МВД считают, что законодательные изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в сети Интернет и не потребуют дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Борьба с наркотиками
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