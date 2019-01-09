МВД предложило ужесточить ответственность за рекламу наркотиков

Владельцы интернет-ресурсов, на чьем информационном поле хоть что-то говорится про наркотики, могут вскоре понести большие убытки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Российской газете", что полицейское ведомство предложило повысить ответственность владельцев интернет-ресурсов за пропаганду наркотиков. Текст проекта этого Федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

По словам Ирины Волк, "МВД России подготовлен проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", направленный на установление повышенной ответственности для владельцев интернет-ресурсов, а также хостинг-провайдеров за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах". Логика полиции - прозрачна.

Современные тенденции свидетельствуют, как утверждает Ирина Волк, что "наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков является сеть Интернет. Действующие штрафные санкции в отношении владельцев интернет-ресурсов не в полной мере способствуют достижению цели административного наказания - предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами". Но это - на официальном юридическом языке, для чиновников и депутатов. А если проще - наркодилеры откровенно плюют на любые антинаркотические санкции в Интернете. Все эти запреты - не работают. Никак.

Вот поэтому в МВД и предложили, чтобы владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо рекламирующие наркотики, несли более строгую административную ответственность. Предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП РФ, предусмотрев повышенные штрафные санкции для рассматриваемой категории физических, должностных или юридических лиц, одновременно внеся изменения в часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ, определяющую размеры административных штрафов.

Есть и другие предложения. Например, увеличить штрафные санкции по статье 13.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эта статья дополняется отдельным квалифицирующим признаком, предусматривающим повышенную ответственность за повторное в течение года совершение данного правонарушения.

В МВД считают, что законодательные изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в сети Интернет и не потребуют дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.