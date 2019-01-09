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09.01.2019 18:15
Рубрика: В мире

МВФ: 3 миллиона украинцев работают за границей из-за проблем в стране

Текст: Марина Алешина

Масштабы трудовой миграции на Украине выросли с тех пор, как Киев подписал в 2014 году соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Причина этой тенденции очевидна: серьезные проблемы в экономике страны. Об этом сообщает Международный валютный фонд.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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Как пишет РИА Новости со сcылкой на доклад финансового института. Его эксперты констатируют, что от двух до трех миллионов граждан Украины вынуждены искать работу за пределами своей страны. Ее экономика по-прежнему переживает кризис, а экономический рост недостаточен для его преодоления. Одновременно Украина переживает инвестиционный голод, а банковская сфера страдает из-за кредитной политики правительства. Ранее эксперты сообщали, что МВФ не готов предоставить Киеву новый долгосрочный кредит, поскольку украинские власти не выполняют своих обязательств по программе четырехлетней давности.

В мире экс-СССР Украина Международные организации МВФ Экономический кризис на Украине
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