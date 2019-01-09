На 4-5 процентов в год будут расти средние зарплаты россиян в 2019-2021 годах. Об этом, основываясь на прогнозе о темпах роста зарплат в регионах России, составленном минэкономразвития (есть у "РГ"), рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Прогноз минэкономразвития предполагает несколько условий", - уточняет эксперт. Во-первых, темпы роста экономики не менее 1,8-2,1 процента в год. Если это условие не будет выдержано, то источников для индексации зарплаты в ряде отраслей не будет. Во-вторых, потребуется увеличение денежных доходов населения в целом. "Ведь речь идет и о росте зарплат самозанятых, - говорит Сафонов, - а они очень чувствительны к расходам населения на услуги. Если средств не будет хватать на самое необходимое, то граждане будут вынуждены экономить на частных услугах (репетиторы, помощники по хозяйству, ремонт и т.п.). Однако в 2019-2021 годах не ожидается прежних темпов увеличения заработной платы в бюджетных отраслях. Поэтому можно предположить, что оценки минэкономразвития темпов роста средней заработной платы - это оптимистический сценарий".

Если хотите поменять работу, смотрите на оклады без учета премий и других бонусов, их могут отменить

Тем временем, как показал опрос портала Rabota.ru, каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Как прогнозируют специалисты портала, на 5-15 процентов зарплаты могут увеличиться для представителей востребованных профессий.

Тем временем, отмечают эксперты портала HeadHunter.ru, в условиях низкого экономического роста бизнес стремится урезать расходы, поэтому могут быть сокращены премии и соцпакеты. "Учитывайте этот фактор, если хотите поменять работу в наступившем году, смотрите на оклады без учета премий и других бонусов, ищите инсайдерскую информацию о том, что происходит с премиями у конкретного работодателя", - рекомендует основатель рекрутингового агентства DigitalHR Екатерина Гаврилова. При этом в ИТ-индустрии зарплаты будут расти независимо от общих тенденций. По данным HeadHunter, в среднем ожидаемое повышение - на десять процентов.