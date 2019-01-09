На чем мечтают делать деньги современные школьники

Сегодня они запускают модный магазин в "Инстаграме". Завтра - открывают школу видеоблогинга, студию 3D-печати или агентство веб-дизайна. План продаж, рынок сбыта, реклама, бухгалтерия, налоги… Многие школьники не просто "играют" в бизнес: они зарабатывают реальные деньги. А взрослым есть чему у них поучиться.

- Оборот моего модного дома "Кактус" - 30-40 тысяч рублей в месяц. Большая часть продаж идет через "Инстаграм", - говорит 17-летняя участница конкурса "Мой первый бизнес" Валерия Кантур. - При этом я не просто продаю женскую одежду, а занимаюсь лукингом - то есть собираю готовые образы для девушек: нахожу удачные цвета, подбираю аксессуары к кофточкам, пиджакам, юбкам…

Валерия открыла собственный небольшой магазинчик в Армавире. Здесь кокетки могут выпить чай, посплетничать, примерить и выбрать понравившиеся "луки" - комплекты одежды. Здесь же девушка проводит мастер-классы по стилю и моде. Пока бесплатно. Но скоро начнет продавать билеты: Лера расширяет свой бизнес и параллельно успевает готовиться к ЕГЭ. 11-классница признается: общаться с финансами "на ты" ее научила бабушка - опытный бухгалтер. Уже в 12 лет девочка знала основы ведения бизнеса, а мечта - свой модный магазин - появилась еще раньше. Сначала был небольшой блог в "Инстаграме", где она экспериментировала с разными стилями, выкладывала фото трендовых "луков". Вещи для них (и неплохие) находила на распродажах: за сущие копейки. Подумала: а почему бы на этом не заработать?

- Я себе сказала: не пойду в 11-й класс, если не открою свой магазин. Нашла помещение, повезло с арендой. Сами с одноклассниками и друзьями делали ремонт, вместо стола прикатили огромную деревянную катушку из-под кабеля, красили стены… Получилось стильно, - рассказывает Валерия. - Нашла стабильный канал поставок: модные магазины постоянно сдают на "распродажные" склады "неликвид" или вообще закрываются - и сдают товар, который потом распределяется по другим магазинам. Я ищу среди этих вещей уникальные, перекупаю и даю им вторую жизнь.

Готовые "луки" в красивой индивидуальной обертке уходят как горячие пирожки. Цены не кусаются. Кофточку можно найти за 250 рублей, юбочку - за 300. Но почти все заработанные средства девушка тратит на поиск и покупку новых вещей: любимое дело для нее - не только удачный бизнес, но в первую очередь творчество.

Кирилл печатает 3D-картинки на чехлах для гаджетов. Стабильно зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. Фото: Ксения Колесникова

Продавать что-то в соцсетях: от сувениров и тортов на заказ до гаджетов и веб-сайтов "под ключ" - одна из самых популярных сегодня бизнес-идей среди школьников. Затраты - минимальные. Сделал фото - и сразу выложил на онлайн-витрину. Кто-то сразу находит своих заказчиков, кто-то раскручивает проект несколько лет.

- Да, у меня нет паспорта. Но это что-то меняет? Я занимаюсь тем, что люблю, - пишет в соцсетях Полина Васильева. Девочке недавно исполнилось 14. Документов еще нет, а свой бизнес - есть. Из натуральных материалов она делает пенные "бомбочки" для ванны и другую косметику: мыло, скрабы. Продаж пока немного: всего 40 реальных клиентов. Но все довольны, "закупаются" регулярно.

А вот парни-старшеклассники выбирают более технологичную сферу. Например, граффити и 3D-печать горячим пластиком на чехлах для гаджетов. На этом 17-летний Кирилл Федчун стабильно зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. Реальный оборот его интернет-магазинчика - 75 тысяч рублей. Плюс - больше двух тысяч подписчиков в "Инстаграме". Продажи идут на всю страну - парень отправляет каждый месяц по почте десятки посылок.

- В моем родном Челябинске во Дворце пионеров был компьютерный кружок. И там стоял 3D-принтер, на котором я и учился печатать разные интересные штуки. Тогда и придумал печатать пластиком граффити на смартфонах. Рисунки получаются гораздо долговечнее, чем наклейки, и при этом они очень приятные на ощупь: объемные, рельефные, - говорит 11-классник. - Когда решил начать свое дело, брал 3D-принтер в аренду. Сейчас уже полностью смог его выкупить. Затраты на материал небольшие. А один чехол с уникальным принтом продаю в среднем по 900 рублей.

А вот Иван Цыцылин из Воронежа решил сделать ставку на дерево: мастерить из него бизи-борды и бизи-хаусы. Что это такое? Самая модная игрушка для карапузов "от ноля и до трех лет".

Выбрать модель бизи-борда или бизи-хауса можно прямо с телефона, через группу в соцсети. Фото: Ксения Колесникова

- Бизи-борд - это доска, которая крепится к стене. На ней - "развивайки": замочки, головоломки, шестеренки, катушки... Все это можно крутить, вертеть... Бизи-хаус - то же самое, только не отдельная доска, а целый домик. И на всех плоскостях у него установлены "фишки" для мелкой моторики, - рассказывает Иван. - Средняя цена - 5-10 тысяч рублей. Я продаю в два раза дешевле.

Иван разработал бизи-хаус собственной конструкции, нашел поставщиков дерева, краски, других мелких деталей. Создал группу в "ВКонтакте" с готовыми эскизами - понравившиеся модели молодые мамочки могут заказать прямо в соцсети.

Еще одна суперпопулярная идея для бизнеса: зарабатывать на своем видеоблоге. Контент может быть разный: от обзоров компьютерных игр до спортивных трюков и кулинарных экспериментов. Снятые подростками ролики набирают на "Ютубе" миллионы просмотров и лайков. На этом тоже можно зарабатывать.

17-летний москвич Владимир Брагин решил совместить два любимых дела: работу с детьми и "Ютуб". Он работал вожатым в детском лагере. И после очередной смены решил обучать детей видеоблогингу.

- Раньше кумирами становились космонавты, сейчас же - популярные видеоблогеры, - говорит Владимир. - Я провел пробные уроки в своей школе для младших классов: собирал полный зал. В итоге многие ребята решили записаться ко мне в группу. Будут заниматься дополнительно. Но не математикой или русским, как с обычным репетитором, а видеоблогингом. Это такая же профессия, как и журналист. Ей тоже стоит обучаться.

Какие навыки нужны, чтобы стать успешным видеоблогером? Парень отвечает: самое главное - правильно вести себя в кадре. Писать сценарий для своих роликов, подбирать "кликабельные" темы тоже важно. Пример его работы - развлекательный "Самый неигровой канал" на "Ютубе", где уже около 500 тысяч просмотров. Вова обещает: как только сдаст ЕГЭ и выпустится из школы, начнет работать на свою школу - школу видеоблогинга.

Справка "РГ"

Заявки на онлайн-этап конкурса "Мой первый бизнес", который входит в платформу "Россия - страна возможностей", подали 675 тысяч школьников. Они соревновались в пяти номинациях: "Инновации", "Сделай своими руками", "Свой видеоблог", "Интернет-продажи" и "Командный бизнес-проект". Дистанционно защищали свой проект. Теперь самых предприимчивых ждут новые испытания: реальные бизнес-интенсивы, в которых примут участие 1,5 тысячи школьников. Они пройдут в 13 городах, в том числе в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске... И первые стартуют уже в феврале в Москве.

Мнение

Александр Стельмах, организатор бизнес-интенсива для финалистов конкурса "Мой первый бизнес" в Москве:

- В отличие от нас эти подростки уже выросли в "цифровом" мире, где обмен информацией ускоряется в разы, где объем передаваемых данных просто невозможно представить. И в этом мире они ориентируются интуитивно. Нет ничего удивительного, что здесь же они мечтают построить бизнес. И у многих получается. Мы же в рамках конкурса пытаемся найти эффективный симбиоз: соединить опыт старших наставников с идеями школьников. Получаются действительно яркие, успешные проекты.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС:

- "Конкурс "Мой первый бизнес" направлен на то, чтобы не только научиться зарабатывать деньги, но и помогать другим людям, другим участникам, другим проектам. Это крайне важно. Я убежден в том, что предприниматели - это люди, которые делают очень важное дело. Они меняют мир к лучшему, благодаря предпринимателям развивается экономика. Но когда предприниматели еще и оказывают помощь, поддержку другим людям, тем, кто вокруг них - это еще важнее. Это их вклад в решение социальных задач".