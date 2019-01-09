На Гайдаровском форуме эксперты обсудят налоговую политику государства

Развитие малого и среднего бизнеса и поддержка индивидуального предпринимательства сегодня являются одним из самых приоритетных направлений в стране. Вместе с тем, предприниматели часто сталкиваются с проблемами. О таких особенностях ведения бизнеса будут говорить на Гайдаровском форуме, который пройдет в Президентской академии с 15 по 17 января.

В первый день Форума эксперты обсудят совершенствование системы контроля и надзора. На повестке дня будут такие темы, как качество правового регулирования и правоприменения в России, перспективы развития конкурентоспособности юрисдикции, а также инструменты развития правовой среды.

На следующий день состоится дискуссия, посвященная налоговой политике. На протяжении последних шести лет основным принципом налоговой политики было сохранении неизменных налоговых условий (ставок основных налогов), совершенствование структуры и администрирования отдельных налогов, а также автоматизация налогового администрирования в целом.

Участники дискуссии оценят возможности введения прогрессивного налогообложения в России, экономические и фискальные последствия принятого налогового маневра в нефтегазовом секторе, а также привлекательность российской налоговой юрисдикции для обеспеченных граждан. Кроме того, будут затронуты вопросы налога на самозанятых и перехода к вертикально сбалансированной по уровням бюджета налоговой системе.

Также пройдет обсуждение налогообложения малого бизнеса. Сектор малого предпринимательства пока не достиг высоких показателей развития, в то время как количество налоговых преференций последовательно увеличивается. В этой связи необходима выработка приоритетов налогообложения малого бизнеса на текущий момент и долгосрочную перспективу. На сессии "Налогообложение малого бизнеса в России: сценарии развития" эксперты обсудят необходимость реформ специальных налоговых режимов, их целесообразность, возможности отраслевого развития малого бизнеса через налоговые преференции и повышение вклада малого бизнеса в ВВП.

Организаторами Х Гайдаровского форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.