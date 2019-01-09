События года

Выберите категорию

События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

09.01.2019 14:13
Текст: Екатерина Ясакова

На Гайдаровском форуме эксперты обсудят налоговую политику государства

Развитие малого и среднего бизнеса и поддержка индивидуального предпринимательства сегодня являются одним из самых приоритетных направлений в стране. Вместе с тем, предприниматели часто сталкиваются с проблемами. О таких особенностях ведения бизнеса будут говорить на Гайдаровском форуме, который пройдет в Президентской академии с 15 по 17 января.

Развитие АПК станет одной из главных тем Гайдаровского форума

В первый день Форума эксперты обсудят совершенствование системы контроля и надзора. На повестке дня будут такие темы, как качество правового регулирования и правоприменения в России, перспективы развития конкурентоспособности юрисдикции, а также инструменты развития правовой среды.

На следующий день состоится дискуссия, посвященная налоговой политике. На протяжении последних шести лет основным принципом налоговой политики было сохранении неизменных налоговых условий (ставок основных налогов), совершенствование структуры и администрирования отдельных налогов, а также автоматизация налогового администрирования в целом.

Участники дискуссии оценят возможности введения прогрессивного налогообложения в России, экономические и фискальные последствия принятого налогового маневра в нефтегазовом секторе, а также привлекательность российской налоговой юрисдикции для обеспеченных граждан. Кроме того, будут затронуты вопросы налога на самозанятых и перехода к вертикально сбалансированной по уровням бюджета налоговой системе.

Проблемы цифровизации станут главной темой Гайдаровского форума

Также пройдет обсуждение налогообложения малого бизнеса. Сектор малого предпринимательства пока не достиг высоких показателей развития, в то время как количество налоговых преференций последовательно увеличивается. В этой связи необходима выработка приоритетов налогообложения малого бизнеса на текущий момент и долгосрочную перспективу. На сессии "Налогообложение малого бизнеса в России: сценарии развития" эксперты обсудят необходимость реформ специальных налоговых режимов, их целесообразность, возможности отраслевого развития малого бизнеса через налоговые преференции и повышение вклада малого бизнеса в ВВП.

Организаторами Х Гайдаровского форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Новости проекта
На Гайдаровском форуме эксперты обсудят налоговую политику государства 14:13
Названа самая дорогая компания в мире 08.01.2019
Закупки будут проводить только в электронном виде 03.01.2019
Бизнес предложил стимулировать спрос продуктовыми карточками 27.12.2018
Мобильные операторы предупредили о повышении цен 21.12.2018
Тест: Какие выгоды можно получить по договору лизинга 20.12.2018
Бизнес поддержал выделение долей в интеллектуальной собственности 20.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Госдума увеличила максимальную сумму микрозайма для малого бизнеса 18.12.2018
"Яндекс" купит участок под новую штаб-квартиру в Москве за $145 млн 18.12.2018
Правительство потребовало от госкомпаний перейти на российский софт 17.12.2018
ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов 16.12.2018
Хуснуллин: Инвесторам предложат 25 коммерческих проектов в составе ТПУ 15.12.2018
Что производят и зачем нужны технопарки 14.12.2018
Роскомнадзор не исключил изменения закона для блокировки Google 12.12.2018
Надзорные органы начнут внедрять системы промышленного интернета вещей 11.12.2018
Поставщиков обяжут открыть специальный счет для участия в госзакупках 11.12.2018
Альфа-банк опроверг сообщения о продаже активов 11.12.2018
В России посчитали средний размер взятки 10.12.2018
"Росгосстрах" получил полный контроль над "ЭРГО Жизнь" 10.12.2018
Специальный проект rg.ru
. События года 2018
© 1998 — 2018 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»