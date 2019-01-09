9 января в пустынях южноамериканской Перу прошел третий этап знаменитого ралли-рейда "Дакар".

Экипажам "КАМАЗ-мастер" приходится сражаться не только с соперниками, но и с перуанскими дюнами. Фото: AP

В классе мотоциклов победу одержал француз Ксавье де Султре. А, пожалуй, главным событием этапа здесь стал сход лидера генеральной классификации после первых двух этапов Хуана Барреды Борта, попавшего в аварию в каменистой местности. Теперь зачет возглавляет чилиец Пабло Кунтанилья.

В легковом классе быстрее всех был еще один француз Стефан Петрансель, выступающий на "Мини". Правда, лидерство в общем зачете все равно сохранил катарец Насер Аль-Аттия на "Тойоте".

А вот результаты третьего этапа в классе мотовездеходов, в котором выступает наш Сергей Карякин и в грузовиках, где соревнуются экипажи "КАМАЗ-мастера", стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Но и без них уже можно смело утверждать, что нынешний "Дакар" - один из самых сложных и непредсказуемых за последние годы.

Впервые за долгое время маршрут культового ралли проложен в пределах одной страны - Перу. Но проще "Дакар" от этого не стал, скорее наоборот: ведь 70 процентов 5500 километров дистанции составляют пески. А это практически гарантия непредсказуемых сюжетов и поворотов.

Вот и на этапе в среду, проходившем по дюнам Акари, многим участникам рейда пришлось столкнуться с превратностями судьбы. Среди них оказался и один из экипажей команды "КАМАЗ-мастер" под руководством Айрата Мардеева. Сначала Мардеев потерял несколько минут на первой сервисной точке, подкачивая колеса. А затем ему не повезло обнаружить перед собой застрявший в дюнах и сильно накренившийся "МАЗ" белоруса Алексея Вишневского. Чтобы выехать назад, экипажу пришлось копать песок. В итоге к третьей контрольной отсечке Мардеев пришел с отставанием от лидера больше часа.

Свой непростой "норов" "Дакар-2019" показал уже на предыдущем, втором этапе. После него с ралли был вынужден сняться один из фаворитов в классе грузовиков голландец Мартин ван ден Бринк. На одной из дюн его "Рено" совершил четыре переворота. Из экипажа никто не пострадал, а вот грузовик получил повреждения, несовместимые с дальнейшим участием в ралли.

- Нас остановил отказ техники, - посетовал на проблемы голландский пилот. - Мы не хотели прекращать борьбу. Но в середине спецучастка мы потеряли еще больше мощности. Сломался инжектор. Вероятно, был уничтожен и клапан. При такой нехватке мощности преодолеть мягкий перуанский песок просто нереально. На бивуак нам пришлось отправиться по гражданским дорогам. Очень обидно, что нас остановила техника. Очевидно, что двигателю не хватило надежности. Досадно покидать "Дакар" таким вот образом. Но когда у тебя ломается мотор, ты уже ничего поделать не можешь.

А на самом финише в переплет попал герой прошлогоднего "Дакара" белорус Сергей Вязович. В жестком спринте его "МАЗ" "споткнулся" и сделал несколько кувырков прежде, чем приземлился на песок. К слову, на помощь белорусам первым прибыл экипаж Айрата Мардеева.

- Это был сильный удар с прыжком. Ошибся я как пилот, и в итоге минут 30 мы потеряли сами по себе, что не очень-то хорошо при таком уровне конкуренции, - прокомментировал происшествие сам Вязович.

Еще раз камазовцы выступили в роли спасителей в самом начале этапа, когда Дмитрий Сотников со товарищи помогли экипажу китайца Хан Вэя. Это, впрочем, не помешало Сотникову приехать к финишу третьим.

А вот победу, как и на первом этапе, праздновал победитель двух последних "Дакаров" Эдуард Николаев.

Закончив этап, Эдуард не только не стал сетовать на сложность пути, а еще и похвалил организаторов.

- Сегодня был отличный день, - констатировал пилот. - Я благодарю организаторов за такой сложный второй этап: все 340 километров мы ехали в напряжении. Были дюны, жесткие дороги, камни - мы очень боялись пробить колесо. Тем не менее продолжали держать высокий темп. На финише увидели, что практически сразу за нами финишируют наши главные соперники, так что борьба ожидается интересная.

Добавим, что 10 января пройдет четвертый этап, первый из двух марафонских участков нынешнего "Дакара".