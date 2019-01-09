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Рубрика: В мире

Наблюдателей из РФ не пустят на выборы президента Украины

Текст: Марина Алешина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин лично пообещал, что наблюдателей из России не будут пускать на выборы президента республики, которые пройдут 31 марта.

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Об этом шеф украинской дипломатии написал у себя в Facebook. По словам дипломата, российским наблюдателям будут отказывать в регистрации их заявок.

Зато Киев приглашает на выборы миссию ОБСЕ - письмо с такой просьбой уже направлено в Бюро по демократическим институтам и правам человека.

В Москве эти заявления Климкина пока никак не прокомментировали.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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