Наблюдателей из РФ не пустят на выборы президента Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин лично пообещал, что наблюдателей из России не будут пускать на выборы президента республики, которые пройдут 31 марта.

Об этом шеф украинской дипломатии написал у себя в Facebook. По словам дипломата, российским наблюдателям будут отказывать в регистрации их заявок.

Зато Киев приглашает на выборы миссию ОБСЕ - письмо с такой просьбой уже направлено в Бюро по демократическим институтам и правам человека.

В Москве эти заявления Климкина пока никак не прокомментировали.