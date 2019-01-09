Названы самые популярные имена новорожденных в Минске

Самыми популярными именами, которыми жители столицы наделяли своих новорожденных сыновей, стали в 2018 году Артем, Михаил и Максим. Дочки же чаще всего становились Софиями, Мариями и Полинами. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на данные отделов ЗАГС Минска.

Впрочем, топы имен варьируются в зависимости от района. Например, в Московском районе в тройке лидеров среди мужских имен Александр, Михаил, Артем, а среди женских - София, Мария и Анна.

Для сравнения, в российской столице, по данным пресс-службы московского управления ЗАГС, лидирует Александр (как и в московском районе белорусской столицы). А среди девочек москвичам, как и минчанам, больше всего нравится имя София.

Отцы и матери, средний возраст которых в Минске составлял 31 и 29 лет соответственно, в прошедшем году не скупились на редкие и нетипичные имена. ЗАГСы регистрировали девочек по имени Есфирь, Славяна, Ясмина, Одилия, Забава, Лилит, И мальчиков по имени Стефан-Савва, Марс-Савелий, Макарий, Гедымин.

К слову, в кодексе Беларуси о браке и семье записано, что имя ребенку дают родители, имен у него может быть не более двух: Стефан-Савва - это максимум. И что особенно важно, ЗАГС не может отказать в регистрации самого оригинального имени, если, конечно, оно приличное и не противоречит национальным традициям.