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09.01.2019 18:27
Рубрика: Экономика

Баррель двигают вверх

Текст: Александра Воздвиженская
Нефть Brent начала первые торги в новом году с падения ниже 53 долларов за баррель, однако вскоре котировки воспряли духом. Скорее всего, они вернутся выше отметки 70 за счет соглашения ОПЕК+ о регулировании добычи, но есть и сценарии, при которых нефть может упасть до 40 долларов.

Об основных рисках и перспективах рынка "РГ" узнала у главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

Каковы основные риски для цен на нефть в новом году?

Антон Покатович: Наиболее существенный риск формируется со стороны нового навеса предложения, бенефициаром которого могут стать США. По нашим оценкам, рост американских объемов добычи может составить около полутора миллионов баррелей в сутки, до среднегодовых уровней 12,3-12,4 миллиона баррелей.

Торговые войны окажут давление на цены?

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Антон Покатович: Вероятность перехода конфликта в фазу торговой войны в следующем году мы оцениваем в 20 процентов и полагаем, что в случае реализации данного сценария рост мирового спроса на нефть может замедлиться до уровней 0,6-1 процент. При такой динамике мирового спроса нефтяной рынок окажется разбалансированным в перспективе 2019-2020 годов, что формирует существенные предпосылки для снижения нефтяных цен к уровням 40 процентов.

Способна ли коалиция ОПЕК+ нивелировать эффект роста добычи в США?

Антон Покатович: На наш взгляд, текущей сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки хватит для ребалансировки нефтяного рынка к лету 2019 года. Во многом данный баланс может быть достигнут на фоне сохранения американского "боттлнека": существенный объем сланцевого сырья из-за нехватки инфраструктурных мощностей будет оставаться внутри США. Также полагаем, что в апреле сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 года.

Как картель будет делить рынок после ухода от соглашения (оно же не вечно)?

Антон Покатович: Мы оцениваем вероятность "вечной" сделки ОПЕК+ в 30 процентов и полагаем, что в 2020 году действие пакта также может быть сохранено. Текущие условия мировой экономики формируют множество угроз устойчивости стран - экспортеров нефти, стратегия удержания повышенных нефтяных цен, на наш взгляд, выглядит наиболее безопасным решением.

Каков ваш прогноз по ценам на 2019 год?

Антон Покатович: Ожидаем, что под действием сделки ОПЕК+ ценовая конъюнктура нефтяного рынка может восстановиться до уровней 72-75 долларов за баррель Brent.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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