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Неожиданное открытие разозлило владельцев смартфонов Samsung

09.01.2019,  
18:32
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Сергей Степаненко/РГ Фото: Сергей Степаненко/РГ
Фото: Сергей Степаненко/РГ

Обладатели ряда смартфонов Samsung, включая представленный в 2017 году флагманский Galaxy S8, столкнулись с невозможностью удалить предустановленное приложение Facebook. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на истории нескольких пользователей.

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Так, в процессе эксплуатации выяснилось, что приложение можно только остановить, но нельзя полностью удалить из памяти мобильного устройства. Один из героев материала Bloomberg, фотограф Ник Уинк, использовал Facebook для общения с друзьями и публикации снимков на своем Galaxy S8 и узнал на интернет-форумах о том, что приложение не удаляется. Уинк нашел в настройках только кнопку "Disable".

Он, как и другие пользователи, столкнувшиеся с проблемой, задумался над тем, собирает ли отключенное приложение информацию о действиях владельца устройства. Некоторые из них задумались о переходе на iPhone, где нет предустановленных приложений соцсетей.

Официальные представители Facebook рассказали, что отключенное приложение ведет себя так же, как и удаленное - не собирает данные и не отправляет их в компанию. Похожей точки зрения придерживается исследователь Джейн Вонг, которую цитирует The Next Web. По ее словам, предустановленное приложение представляет собой лишь "оболочку" и неработоспособно до первого запуска и загрузки "тела" программы. Отметим, однако, что фотограф Ник Уинк не смог превратить установленное на его смартфоне полноценное приложение Facebook обратно в "оболочку".

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