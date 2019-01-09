Неожиданное открытие разозлило владельцев смартфонов Samsung

Обладатели ряда смартфонов Samsung, включая представленный в 2017 году флагманский Galaxy S8, столкнулись с невозможностью удалить предустановленное приложение Facebook. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на истории нескольких пользователей.

Так, в процессе эксплуатации выяснилось, что приложение можно только остановить, но нельзя полностью удалить из памяти мобильного устройства. Один из героев материала Bloomberg, фотограф Ник Уинк, использовал Facebook для общения с друзьями и публикации снимков на своем Galaxy S8 и узнал на интернет-форумах о том, что приложение не удаляется. Уинк нашел в настройках только кнопку "Disable".

Он, как и другие пользователи, столкнувшиеся с проблемой, задумался над тем, собирает ли отключенное приложение информацию о действиях владельца устройства. Некоторые из них задумались о переходе на iPhone, где нет предустановленных приложений соцсетей.

The best way to delete Facebook from your Samsung phone is to switch to iPhone. https://t.co/zmyZpoE4Cr — ᴺᴼᵀ Jony Ive (@JonyIveParody) 8 января 2019 г.

Официальные представители Facebook рассказали, что отключенное приложение ведет себя так же, как и удаленное - не собирает данные и не отправляет их в компанию. Похожей точки зрения придерживается исследователь Джейн Вонг, которую цитирует The Next Web. По ее словам, предустановленное приложение представляет собой лишь "оболочку" и неработоспособно до первого запуска и загрузки "тела" программы. Отметим, однако, что фотограф Ник Уинк не смог превратить установленное на его смартфоне полноценное приложение Facebook обратно в "оболочку".