В Национальной хоккейной лиге состоялся весьма насыщенный игровой день. Одним из главных героев которого стал российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

"Молнии", которые с серьезным отрывом возглавляют общую таблицу НХЛ, принимали в Тампе "Коламбус Блю Джекетс", ведущий борьбу за место в плей-офф. Интригу матчу добавляла фигура главного бомбардира "жакетов" Артемия Панарина. У российского форварда по окончании сезона истекает контракт, и продлевать соглашение он не хочет. В этой связи Панарина поместили на первое место в рейтинге игроков, которых могут до 25 февраля обменять в другой клуб. И главным претендентом на Артемия считается как раз "Тампа", где русские хоккеисты приживаются особенно хорошо - помимо Кучерова цвета "молний" сейчас носят вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

Панарин после игры все эти слухи комментировать не стал. Отшутившись, что готов сыграть с Кучеровым в одной команде - сборной России. А в самом матче Артемий, как и весь "Коламбус", не блеснул. "Тампа" победила - 4:0, а Панарин мало того что прерывал серию из семи матчей подряд с набранными очками, так еще и заработал показатель полезности "-3". То есть три шайбы из четырех "жакеты" пропустили, когда на площадке находился Артемий.

Другой российский лидер "Коламбуса", вратарь Сергей Бобровский, тоже отыграл неудачно. Он отразил всего 15 бросков из 19 и по ходу третьего периода уступил место в "рамке" своему дублеру Корписало. Кстати, велика вероятность, что Бобровский тоже вскоре покинет "Коламбус".

У российских легионеров "Тампы" статистика диаметрально противоположная - все трое отличились со знаком "плюс". На счету 20-летнего Михаила Сергачева две голевые передачи и звание третьей звезды матча. Андрей Василевский, который буквально накануне получил приглашение на "Матч звезд" НХЛ, где заменит Кэри Прайса, отразил 31 бросок и во второй раз в сезоне отыграл на ноль. Всего же для российского голкипера это 14-й "сухарь" за "Тампу". Василевского признали второй звездой вечера.

Никита Кучеров в число номинантов не попал, хотя отметился сразу двумя результативными действиями. Сначала российский форвард помог Брэйдену Пойнту забросить 25-ю шайбу в сезоне, а затем забил и сам. Теперь статистика Кучерова выглядит так: в 43 матчах он сделал 50 результативных передач и нанес 21 точный бросок по воротам соперника. Таким образом, в сумме у российского форварда 71 очко и заслуженное первое место в списке лучших бомбардиров и ассистентов Лиги.

Для понимания масштаба достижений Кучерова приведем пару фактов. В последний раз игрок НХЛ набирал 70 и более очков за 43 матча 19 лет назад. Это был Яромир Ягр времен своего расцвета. Великий чех, напомним, сейчас занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю более чем вековую историю Лиги. Второе достижение, которое ставит Кучерова в один ряд с легендами, связано с его ассистентскими подвигами. Никита стал лишь десятым энхаэловцем, кто смог сделать 50 передач за 43 матча. Более того, в последний раз это происходило почти четверть века назад. В сезоне 1995-96 этой отметки достигли сразу четверо - Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Яромир Ягр и Рон Фрэнсис.

Из других матчей с участием россиян следует выделить победу "Питтсбурга" над "Флоридой" - 5:1. Форвард "пингвинов" Евгений Малкин отдал 32-ю в сезоне голевую передачу. У проигравших результативный пас сделал Евгений Дадонов. А защитник Богдан Киселевич, проводящий дебютный сезон в НХЛ, впервые отыграл 20 минут.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" - 5:3. Интересно, что никто из российских игроков "столичных" очков в этой встрече не набрал, хотя играли все помногу. Александр Овечкин, с 30 шайбами лидирующий в списке снайперов, нанес пять бросков в створ - больше всех в команде. А Евгений Кузнецов запомнился кошмарной игрой на вбрасываниях, выиграв всего 7 процентов из них.

Удачный матч провел форвард "Далласа" Александр Радулов. Он сделал две голевые передачи и помог техасским "звездам" переиграть совсем увядший "Сент-Луис" - 3:1. Радулов в этом сезоне идет по гроссмейстерскому графику больше очка за матч - в 34 поединках он набрал 39 результативных баллов (14+25). Это второй показатель в команде после Тайлера Сегина, у которого 42 очка.

А вот другой российский нападающий "Далласа" Валерий Ничушкин статистикой похвастаться точно не может. После возвращения в НХЛ он провел уже 34-й матч, и ни в одном из них он не смог забить. Всего же безголевая серия Ничушкина за океаном достигает уже 50 матчей.

Результаты остальных поединков игрового дня: "Бостон" - "Миннесота" - 4:0, "Баффало" - "Нью-Джерси" - 5:1, "Нью-Йорк Айлендерс" - "Каролина" - 3:4, "Детройт" - "Монреаль" - 2:3, "Виннипег" - "Колорадо" - 7:4, "Вегас" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:2, "Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 7:2.