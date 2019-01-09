Около тысячи человек пришло на автограф-сессию экс-игрока "Спартака"

Полузащитник Александр Самедов встретился сегодня в одном из торговых центров с болельщиками "Спартака".
За автографами и фото с Самедовым в магазин спартаковской атрибутики пришло 700-800 человек.
Болельщики благодарят Самедова за игру в "Спартаке", просят расписаться на шарфах, футболках, фото и даже банных шапочках. Один из юных болельщиков пожелал Александру "много голов за "Крылья Советов". Именно в самарский клуб, судя по всему, перейдет 34-летний футболист.
Напомним, накануне главный тренер "Спартака" Олег Кононов назвал футболистов, которые больше не будут играть за клуб. В их числе был и Самедов.
Очередь за автографами и фото к Александру Самедову, который покидает "Спартак". pic.twitter.com/qSiApoLZ8D— Артем Локалов (@lokalov) 9 января 2019 г.