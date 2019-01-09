Определено самое мощное мобильное устройство из всех существующих

Планшетный компьютер iPad Pro с 11-дюймовым экраном набрал максимальный результат в бенчмарке AnTuTu - 561 тысячу баллов. Об этом сообщили разработчики популярной программы.

Второе место досталось его 12,9-дюймовому собрату - большой iPad Pro получил результат в 554 тысячи баллов. В топ-5 девайсов на iOS также вошли iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, однако они в тестах AnTuTu набрали меньше баллов, чем новый Lenovo Z5 Pro c 12 гигабайтами оперативной памяти.

Так, самый мощный на сегодняшний день Android-смартфон получил более 368 тысяч баллов, в то время как новейшие iPhone показали результат на уровне 345-355 тысяч баллов в зависимости от модели.