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09.01.2019 17:43
Рубрика: Экономика

Почти половина компаний планирует расширять штаты

Текст: Марина Гусенко
В этом году 46 процентов компаний все-таки собираются увеличить свои штаты, три процента, напротив, планируют сокращения. А в каждой второй компании (50 процентов) склоняются к тому, что лучше оставить все как есть, показали опросы работодателей, проведенные HeadHunter.ru.

Больше всего свободных вакансий должно остаться в сфере продаж. В 2018 году на нее пришлась каждая третья вакансия. Работодатели особенно активно искали торговых представителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Уровень конкуренции среди них - менее трех резюме на одну вакансию. Очень востребованным будет рабочий персонал. В прошлом году рост вакансий по этому направлению побил все рекорды: 205 процентов. Видимо, это и определило практически нулевой уровень конкуренции.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Кому будет трудно найти работу в 2019 году

Хорошие шансы у айтишников и инженеров. По их направлениям число вакансий увеличилось на 34 и 54 процента соответственно. Так что уровень конкуренции не очень велик: 2,6 и 3,7 резюме на вакансию.

Есть и направления, где вообще ожидается кадровый дефицит. По версии портала hh.ru, судя по итогам прошлого года, самыми проблемными могут остаться четыре направления: медицина и фармацевтика, страхование и консультирование. Это значит, что здесь тоже будет легко устроиться на работу.

Где же тогда будет сложнее всего ее найти? Разумеется, там, где высокая конкуренция. Во-первых, это менеджеры высшего звена. У них в прошлом году было по 12 резюме на одну вакансию. Во-вторых, юристам - 8,8 резюме. В-третьих, госслужащим, людям творческих профессий - по 8,2 резюме на одну вакансию. В-третьих, бухгалтерам, финансистам и экономистам - по семь резюме на одну вакансию. В-четвертых, студентам и молодым специалистам. Здесь в прошлом году было десять резюме на одну вакансию, почти как у топ-менеджеров.

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